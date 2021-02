Lanciato il teaser di ‘Crysalide’, il nuovo film di Alessandro Derviso

È disponibile dal 21 febbraio il teaser di ‘Crysalide’, il nuovo film del regista partenopeo Alessandro Derviso, sceneggiatura di Joe S. e Alessandro Derviso, J&M production group.

Una scelta coraggiosissima quella di dedicarsi alla Settima Arte in un periodo particolare come quello dell’emergenza sanitaria in atto che evidenzia, se ce ne fosse bisogno, che ‘Senza arte e cultura l’anima muore’, come recita tristemente lo slogan più famoso dei lavoratori del mondo dello spettacolo e di tutti i cultori del settore.

Seguiamo la carriera di Alessandro ormai da anni e non solo perché a lui ci lega un profondo e sincero affetto, ma più semplicemente perché il suo talento è innegabile, non per niente se ne sono accorti in America, Serbia, Russia, Cina, Marocco dove ha partecipato ad importanti festival cinematografici e ha stretto forti sodalizi artistici e coproduzioni internazionali.

Con una delle sue ultime pellicole, ‘L’amore ai tempi di Sh. Rek.’, a cui abbiamo dedicato un lungo approfondimento, è stato candidato al David di Donatello nella categoria Film italiano in concorso nel 2020.

Alessandro è sempre attento alla modalità di racconto, adoperando il linguaggio appropriato, la corretta dose di leggerezza, che serve per dare evidenza ai momenti più carichi di pathos, che arrivano dritto al cuore e scuotono le coscienze.

Che si tratti di tematiche sociali di grandi attualità o argomenti solo apparentemente più frivoli, i suoi sono sempre messaggi di speranza e di riscatto accompagnati da una grande voglia di cambiamento prima di tutto interiore.

Problemi esistenziali, disagi di coppia, violenza in generale – bullismo, femminicidio, camorra – eppure il suo sguardo, mai superficiale, riesce a lasciare il posto alla fiducia che lo squallore possa essere trasformato in bellezza e il mondo sovvertito e governato finalmente dai giusti.

Stavolta, con ‘Crysalide’, ci troviamo di fonte a qualcosa di assolutamente diverso.

Di che tratta il lungometraggio?

Lo abbiamo chiesto, appunto, ad Alessandro, che, per alimentare la curiosità sulla sua ultima opera, ha giustamente preferito non entrare troppo nel dettaglio, per rimandarci ad un’intervista minuziosa quando il film sarà pronto.

‘Crysalide’ è un poliziesco – thriller molto affascinante, pieno di sorprese e colpi di scena, ambientato nel mondo della moda, che mette però sotto i riflettori un sottobosco di situazioni che ruotano attorno a droga, armi, una setta segreta, misteri, sparizioni e, ovviamente, cadaveri. Il finale, poi, è assolutamente originale e i personaggi sono fantastici.

Sono entrato in questa produzione pochi giorni prima dell’inizio del set e sono riuscito a coinvolgere personaggi celebri a livello internazionale.

Make up Artist e Special effect designer è infatti Vittorio Sodano, stella di Hollywood, candidato a due premi Oscar e vincitore di due David di Donatello, oltre che di altri importanti riconoscimenti, mentre le musiche sono state curate dal compositore Nicola Lerra, la cui colonna sonora ‘The New Era’ è stata dedicata al trailer finale di ‘The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro’.

È stato bello dirigere Massimo Lopez, attore veramente straordinario con cui ci siamo divertiti molto e con cui c’è una grande sintonia. Nel cast ci sono anche gli ottimi Valerio Largo, Patrizia Brunaccini, Sara Gaudenzi, Massimo Polito, Claudio Paffetti, Joe S., Angelo Conforti, France Cesareo, Johanna Santos e Angelica Lopez, tutti grandi professionisti.

È stato stimolante lavorare in un periodo in cui cinema e teatro erano completamente fermi e mi ritengo molto fortunato per questo. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere le riprese per via del Covid e la produzione ha deciso di far uscire un teaser, in attesa di ricominciare le riprese.

È stata una grande sfida iniziare a girare senza aver avuto il tempo di approfondire la sceneggiatura, studiare un piano regia più definito, collaudare una troupe che non conoscevo, ma sono pienamente soddisfatto del risultato e anche di come il pubblico ha accolto il film, anche se ancora in uno stato embrionale. Non farmi aggiungere altro, i particolari, lo sai, li avrai al momento del lancio del film.