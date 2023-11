La Toscana delle donne: a Palazzo Wanny volley femminile protagonista

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dopo la ‘breccia’ aperta un anno fa nel mondo del calcio, con Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna a dirigere una partita del massimo campionato, adesso l’attesa è per il primo allenatore donna a sedersi su una panchina di serie A della pallavolo.

È l’auspicio emerso oggi, 20 novembre, all’incontro dedicato allo sport al femminile, all’interno della seconda edizione de ‘La Toscana delle donne – Umanità’, la settimana organizzata dalla Regione e dedicata a appuntamenti, spettacoli, riflessioni per costruire insieme una Toscana paritaria e puntare sui talenti femminili, nell’anno europeo delle competenze.

Incontro dal titolo ‘Donne, straordinario gioco di squadra’ organizzato presso il Palazzo Wanny, in collaborazione con le società di volley femminile Il Bisonte e Savino Del Bene, Sitting Volley e FIPAV regionale.

L’incontro si è aperto con il saluto del presidente Eugenio Giani il quale si è soffermato soprattutto sull’energia prodotta dalle donne nello sport.

Ha concluso:

Un’energia che si vede e che si sente, ed è sempre più forte. Il risultato finale, sul campo, è soltanto la punta dell’iceberg rispetto a tutto il lavoro che c’è dietro.

Lo sport è la piazza ideale per affermare valori e modelli che l’universo femminile incarna in sé e che trovano in questo ambito l’espressione più genuina.

Lo sport è un veicolo importantissimo per valorizzare una cultura che ci può portare a contrastare atti che purtroppo continuano ad accadere con drammatica puntualità.