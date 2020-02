‘La scommessa’ al Teatro Totò

In scena dal 27 febbraio all’8 marzo a Napoli

Continua la stagione artistica del Teatro Totò di Napoli da giovedì 27 febbraio fino a domenica 8 marzo, con Lucio Pierri e Ida Rendano alle prese con lo spettacolo ‘La scommessa’. Un testo dello stesso Lucio Pierri, che ne firma anche la regia, scritto insieme all’inseparabile compagno di penna Lello Marangio.

In scena con i due protagonisti anche, Giosiano Felago, Serena Stella, Massimo Carrino, Anna de Nitto e Giusy Freccia con la partecipazione straordinaria di Lello Pirone.

Una notte come tante, una notte che cambierà per sempre il destino dei protagonisti, la vita della “Napoli bene” viene improvvisamente sconvolta in un noto night della movida partenopea. La morte di un giovane imprenditore, apparentemente avvenuta per cause naturali, cela in realtà un quadro fitto di intrecci di persone, legate tra di loro da una passione diventata ben presto una dipendenza: la ludopatia.

Pur di vincere, si è disposti a tutto. Pur di assaporare soltanto per un istante che può sembrare eterno, l’estasi del piacere per aver saputo sfidare e battere la sorte. È questa la nuova trama dell’ultimo libro di Stephen King? Macché! È il plot della nuova commedia di Lucio Pierri e Lello Marangio, prodotta da fratelli di versi, dove i contorni del thriller spionostico e psicologico sono lo spunto alla comicità esilarante e frenetica a cui i due autori hanno saputo abituarci negli anni. La scommessa sarà lo spettacolo sorpresa dell’anno… non ci credete? Scommettiamo?