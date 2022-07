Incendio boschivo in località Capo d’Arco, all’Elba

Il corso di valutazione l’invio di mezzi nazionali e ulteriori mezzi aerei

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È in corso un grave incendio boschivo in località Capo d’Arco, all’isola d’Elba. Le fiamme sono partite alle ore 14:40 e si sono rapidamente estese aiutate dal vento e dalla grave siccità.

Nel giro di 15 minuti, nonostante invio immediato di due elicotteri e squadre a terra, il fronte ha percorso molti ettari. In zona sono presenti abitazioni e manufatti civili che potrebbero essere raggiunte dalle fiamme.

È consigliabile evitare la zona per non intralciare le operazioni e correre rischi inutili. Vista la situazione è in corso di valutazione l’invio di mezzi nazionali e ulteriori mezzi aerei.