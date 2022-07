Polizia Locale Napoli: controlli trasporto pubblico

Le violazioni accertate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel corso dei controlli effettuati nel settore del trasporto pubblico non di linea eseguiti dal personale della Polizia Locale di Napoli appartenente al nucleo specialistico della Polizia Turistica, sono state accertate alcune violazioni.

In piazza Trieste e Trento due tassisti sono stati sanzionati per aver prelevato passeggeri a meno di cento metri dal vicino posteggio di via San Carlo, inoltre un tassista è stato sorpreso a circolare con il taxi non sottoposto alla revisione annuale.

Un altro, concessionario di licenza rilasciata dal Comune di Gragnano è stato sorpreso ad espletare un servizio di trasporto con passeggeri prelevati nel Comune di Napoli. Il trasgressore è stato sanzionato ed è stata segnalato al Comune che ha rilasciato la licenza per i provvedimenti disciplinari.

All’Aeroporto sono stati sorpresi due noleggiatori abusivi che svolgevano il servizio con veicoli immatricolati ad uso proprio, trasportando passeggeri, dietro compenso, al molo Beverello ed in un B&B del centro storico.

I veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo con sospensione della carta di circolazione, ed i due trasgressori hanno ricevuto la sanzione di 173 euro prevista dall’articolo 85 c.4 del Codice della Strada.

Verbalizzati inoltre otto vettori NCC regolarmente autorizzati, che svolgevano il servizio non rispettando l’obbligo di compilare i fogli di servizio attestanti la prenotazione dei servizi di trasporto prestati. Ai trasgressori è stata comminata la sanzione prevista dal codice della strada con fermo amministrativo dei veicoli.

Un conducente NCC è stato sorpreso a circolare con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, incorrendo nella sanzione prevista che prescrive la confisca del veicolo e la revoca della patente.