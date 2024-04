Illuminazione Ponti della Valle dell’Acquedotto Carolino

Il 22 aprile si riaccendono le luci sui Ponti della Valle

I Ponti della Valle dell’Acquedotto Carolino si illuminano di nuovo.

Il 22 aprile, alle ore 19:00, nel piazzale sottostante ai Ponti della Valle si terrà l’inaugurazione dell’illuminazione notturna dell’Acquedotto Carolino.

Il Direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, il Sindaco del Comune di Maddaloni Francesco Buzzo e i rappresentanti delle amministrazioni territoriali, delle istituzioni e delle associazioni coinvolte nella valorizzazione del capolavoro vanvitelliano accenderanno le luci del monumento settecentesco.

La Reggia di Caserta si è attivata per la rifunzionalizzazione dell’impianto e per assicurare, per il futuro, l’inserimento dell’illuminazione dei Ponti della Valle tra le proprie attività di manutenzione programmata.

I costi dell’energia elettrica saranno, invece, di competenza del Comune di Valle di Maddaloni.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione del tratto monumentale dell’Acquedotto Carolino, in accordo con le previsioni del Piano di gestione UNESCO.

Nel marzo scorso si è tenuto il primo tavolo di concertazione per mettere al centro di azioni congiunte il capolavoro di ingegneria idraulica di Luigi Vanvitelli.

La Direzione della Reggia di Caserta, soggetto gestore dell’opera ingegneristica vanvitelliana, si è fatta promotrice della creazione di una rete interistituzionale che possa lavorare insieme in un’ottica di programmazione a medio e lungo termine per attività condivise e coordinate.

La partecipazione all’iniziativa è aperta al pubblico e alla stampa.