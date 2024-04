‘Colpevoli & vincenti’ al Museo Mandralisca

Il 12 aprile a Cefalù (PA) la presentazione dell’ultimo libro di Davide Giacalone

Riceviamo e pubblichiamo.

All’interno della rassegna ‘Incontri culturali al Museo’, promossa dalla Fondazione Mandralisca e ospitata al Museo Mandralisca di Cefalù (PA), via Mandralisca, 13, venerdì 12 aprile, alle ore 18:00, verrà presentato il libro ‘Colpevoli e vincenti – Gli occidentali contro se stessi’, Rubbettino Editore, del giornalista, scrittore e saggista Davide Giacalone.

Nel suo ultimo lavoro Giacalone analizza diverse questioni politiche – quella politica con la P maiuscola come la definisce lui stesso, che riguarda ciascuno cittadino – soffermandosi sulla permanente crisi di fiducia degli occidentali nel proprio sistema di valori e nelle istituzioni che li rappresentano, approfondendo vantaggi e svantaggi della democrazia liberale, fino a giungere alle questioni internazionali più rilevanti come la crisi in Medio Oriente e il sanguinoso conflitto di Gaza.

Nella quarta di copertina si legge:

Viviamo nell’area più ricca, libera, sana e longeva del mondo. Eppure non si sente che parlare delle colpe occidentali, del declino, della soccombenza, della debolezza, della povertà e così andando con difetti e drammi. Che non mancano, perché le cose peggiori prodotte dalla storia sono quelle che pensano d’essere perfette. Mentre noi siamo orgogliosamente imperfetti. Ma c’è una radice profonda, in quell’antioccidentalismo degli occidentali, e va cercata nella paura della libertà, che comporta sempre una collettiva e personale responsabilità. Molti orfani delle ideologie novecentesche non apprezzano la libertà di sognare e realizzare, ma tremano alla mancanza delle false certezze. Senza le quali si vive assai meglio.

Ad introdurre l’incontro sarà Vincenzo Garbo, Presidente della Fondazione Mandralisca; converseranno con l’autore il giornalista Franco Nicastro e Giuseppe Saja, curatore delle attività culturali della Biblioteca Mandralisca.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Davide Giacalone (1959) è editorialista per RTL 102.5 e Direttore del quotidiano La Ragione.

Con Rubbettino ha pubblicato da ultimi: ‘Terza Repubblica’, 2010, ‘Sveglia!’ 2011, ‘L’Italia dei 1000 innovatori’, con A. Cianci, 2011, ‘Rimettiamo in moto l’Italia’, 2013, ‘Senza paura’, 2014, ‘Sindrome Calimero’, 2015, ‘Viva l’Europa viva’, 2017, ‘RiCostituente’, 2018, ‘Arrivano i barbari’, 2018, ‘LeAli all’Italia’, 2019, ‘Addio mascherine’, 2021, e il romanzo ‘Anche se Allah non vuole’, 2022.