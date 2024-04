Malattia dell’Occhio Secco: ‘Apri gli Occhi sulla secchezza oculare’

Consulenze specialistiche gratuite in 18 centri specializzati

Al via ‘Apri gli Occhi sulla secchezza oculare’, l’evento nazionale di sensibilizzazione e informazione sulla Malattia dell’Occhio Secco, che mette a disposizione, dal 6 al 19 maggio 2024, consulenze specialistiche gratuite in 18 Centri specializzati in 3 Regioni, Lombardia, Lazio e Campania.

I consulti sono prenotabili al Numero Verde 800 226466 o sul sito www.aprigliocchi2024.it in seguito alla compilazione del questionario OSDI 6, Ocular Surface Disease Index 6, un breve questionario auto valutativo utilizzato per valutare i sintomi e l’impatto delle malattie della superficie oculare come la sindrome dell’occhio secco3

La campagna, realizzata da Alcon con il supporto organizzativo di Sintesi Education, intende sensibilizzare circa 13 milioni di persone in Italia, e 1 milione circa in Campania,2 che presentano sintomi riconducibili alla Malattia dell’Occhio Secco a non sottovalutare questa patologia e a rivolgersi a un centro specializzato per ottenere una diagnosi corretta che consenta di intervenire con la gestione più adeguata.

Circa 13 milioni di italiani, 1 su 5, quindi, dichiarano di avere sintomi riconducibili alla Malattia dell’Occhio Secco, ma circa 7 milioni non ne riconoscono i sintomi e non si sottopongono a una visita oculistica.2

L’invecchiamento della popolazione, il peggioramento della qualità dell’atmosfera in cui viviamo e l’aumento delle ore che passiamo davanti al PC rappresentano dei provati fattori di rischio per questa malattia.