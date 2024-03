Il nucleare in Italia: evento organizzato dall’UGL Chimici al Senato

In programma il 28 marzo nella sala Caduti di Nassirya di Piazza Madama

‘Il nucleare in Italia nella transizione energetica: sostenibilità e indipendenza’.

Questo il tema al centro dell’evento organizzato dall’UGL Chimici in programma il prossimo giovedì 28 marzo nella sala Caduti di Nassirya del Senato, in piazza Madama 1, Roma, a partire dalle ore 16:00.

In Italia, la questione del nucleare è tornata all’attenzione di istituzioni. Il Governo ha avviato iniziative come la ‘Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile’ del MASE e un’indagine conoscitiva parlamentare sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica.

L’obiettivo è valutare l’inclusione del nucleare nel mix energetico nazionale per affrontare la crisi energetica e ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Tuttavia, ci sono questioni importanti da affrontare, come il costo degli impianti nucleari, i tempi di realizzazione, gli iter autorizzativi, la formazione per la sicurezza e la gestione dei rifiuti radioattivi.

L’opinione pubblica, soprattutto le nuove generazioni, è chiamata a partecipare al dibattito informato su questa importante questione energetica.

In un quadro così delineato, con l’appuntamento del 28 marzo 2024, l’UGL Chimici vuole contribuire al dibattito creando l’occasione per un confronto che dia l’opportunità di informare e formare l’opinione pubblica in generale, con particolare riguardo alle nuove generazioni di italiani perché saranno loro i veri protagonisti del cambiamento di cui oggi parliamo.

Il sindacato crede che il futuro dell’energia nucleare in Italia sia un terreno fertile, in cui sfide e opportunità si intrecciano. Con impegno sinergico e visione lungimirante, l’Italia può svolgere un ruolo significativo nella trasformazione del settore energetico verso soluzioni più sostenibili, accessibili a tutti e affidabili.

Qualificato e di grande livello il parterre degli ospiti: all’evento prenderanno parte l’On. Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; l’On. Luca Squeri, Deputato e Segretario 10° Comm. Att. Prod. e Resp. Dip. Energia di Forza Italia; l’On. Nicola Procaccini, Eurodeputato, Resp. dip. Ambiente ed Energia FDI; Paolo Capone, Segretario Generale UGL; Luigi Ulgiati, Vicesegretario generale UGL e membro EESC; Eliseo Fiorin, Segretario Generale UGL Chimici – Tessili – Energia; Marco Ricotti, Professore del Politecnico di Milano e Presidente CIRTEN; Giuseppe Zollino, Professore dell’Università di Padova, Resp. Energia e Ambiente Azione; dott. Gian Luca Artizzu, AD Gruppo Sogin SPA; Dott.ssa Elisabeth Rizzotti, COO, Managing Director Italy e cofounder Newcleo.

Per seguire la diretta dell’evento: https://webtv.senato.it/webtv_live