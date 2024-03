Pdl enoturismo, Petracca spera approvazione rapida in Consiglio Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

L’auspicio è che essa venga approvata dal Consiglio regionale in tempi rapidi.

Con la proposta di legge sull’enoturismo, approvata all’unanimità dalla VIII Commissione, si vuole dotare la Campania di uno strumento legislativo snello e moderno, che tiene conto delle opportunità che indiscutibilmente tale settore offre per l’intero comparto vitivinicolo regionale.

È quanto afferma il Presidente della Commissione Regionale Agricoltura Maurizio Petracca, PD, che della proposta di legge è primo firmatario, insieme con il collega di gruppo Francesco Picarone, ai quali si sono aggiunte le sottoscrizioni dei consiglieri Tommaso Pellegrino, IV, Vittoria Lettieri, De Luca Presidente, e Giovanni Porcelli, PD.

Sottolinea Petracca:

Importanti sono le novità introdotte grazie all’attività emendativa svolta in Commissione.

Innanzitutto, la dotazione finanziaria, con la somma di duecentomila euro da impiegare per la promozione conoscitiva, ed, inoltre, il recepimento, attraverso gli emendamenti a mia firma, delle istanze delle aziende, dei Consorzi di tutela, delle organizzazioni di categoria, con l’obiettivo di migliorare la legge, renderla davvero strumento utile per la crescita del settore dell’enoturismo in sinergia con il sistema enogastronomico e dell’accoglienza, molto attivi sull’intero territorio regionale.

A questi emendamenti si sono aggiunti quelli del Consigliere Michele Cammarano insieme al quale è stato svolto un buon lavoro di armonizzazione.

Sono state, infine, recepite le osservazioni giunte in Commissione e formalmente incardinate dalla struttura della stessa che ringrazio per l’ottimo lavoro.