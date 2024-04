‘Il caso Mare Fuori’ al Suor Orsola

La lezione di sceneggiatura di Cristiana Farina al Suor Orsola apre gli incontri itineranti della sedicesima edizione del Gala Cinema e Fiction in Campania

Cinquanta episodi già prodotti, il successo dirompente della quarta edizione e le due prossime edizioni già programmate.

I numeri del ‘caso’ mediatico ‘Mare Fuori’ raccontano l’ennesimo trionfo del cinema e della fiction ambientate a Napoli.

Un ‘caso’ che sarà al centro della lezione di Cristiana Farina, ideatrice di ‘Mare Fuori’ e sceneggiatrice di lungo corso di numerose fiction italiane di successo come ‘Vivere’ ed ‘Un posto al Sole’, agli studenti dei corsi di laurea in Scienze della comunicazione e in Digital humanities e agli allievi del Master in Cinema e Televisione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

L’appuntamento fissato per mercoledì 10 aprile alle ore 14:00 nella Sala degli Angeli dell’Ateneo napoletano che più volte negli ultimi anni è stato ‘set cinematografico’ – da ‘Il giovane favoloso’ di Mario Martone a ‘La kryptonite nella borsa’ di Ivan Cotroneo – segnerà l’abbrivio degli incontri itineranti che quest’anno rappresentano una delle grandi novità della sedicesima edizione del Gala Cinema e Fiction in Campania ideato e diretto da Valeria Della Rocca.

A confrontarsi con Cristiana Farina ci saranno il regista Marco Spagnoli, Direttore artistico del Gala Cinema e Fiction in Campania, Paola Villani, Direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche del Suor Orsola e Arturo Lando, coordinatore scientifico del Master in Cinema e Televisione del Suor Orsola diretto dal produttore de ‘La grande bellezza’ Nicola Giuliano.

Paola Villani evidenzia:

Sono millenni, ormai, che Napoli si perde nei suoi racconti ed è un dato di fatto che i numerosi ‘casi’ mediatici di narrazione cinematografica e televisiva della città di Napoli hanno certamente contribuito a formare e modificare l’immagine della nostra città. Si tratta di un capitolo caldissimo e resta, per una italianista, la assoluta centralità, il potere delle narrazioni. Certamente è un dovere delle Università mettere al centro dei nostri tradizionali studi sociologici, antropologici e pedagogici ma anche delle moderne riflessioni sullo storytelling e sulla sceneggiatura per il cinema e la televisione questi ineludibili fenomeni televisivi e/o cinematografici come ‘Mare Fuori’.

