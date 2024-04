Il teatro su Radio Rai con ‘Parole sul mimo’

Il programma è curato dal regista Michele Monetta di ICRA Project. Si alterneranno ospiti d’eccellenza del panorama artistico italiano

Riceviamo e pubblichiamo.

Il teatro sbarca in radio, precisamente su Rai Radio 3. Tutti i giovedì alle ore 22:50, all’interno del format ‘Il teatro di Radio3’, saranno proposte 6 puntate dal titolo ‘Parole di mimo’, a cura del regista Michele Monetta mente e braccio di ICRA Project, Accademia di Mimodramma di Napoli.

Il programma prevede l’esposizione del fenomeno teatrale relativo alla nascita del mimo moderno in Francia, del suo riverbero in Italia e nel mondo, del periodo storico e le influenze nel teatro di parola nella danza e nel cinema attraverso differenti tipologie di stili, degli artefici principali, degli autori, dei temi prevalenti, delle atmosfere e degli ambienti culturali con l’ausilio di dialoghi scenici, monologhi, e canzoni, interviste in forma teatrale e letture di vari autori e maestri nell’arco del Novecento.

Focus sulle figure di Étienne Decroux, Jean-Louis Barrault, Jacques Lecoq, Marcel Marceau oltre a tanti altri artisti eccellenti che hanno completato la galassia mimo e le sue declinazioni dal varietà all’avanspettacolo sino alla rivista, nel teatro e persino nel cinema, quali: Buster Keaton, Charlie Chaplin, Ettore Petrolini, Gustavo De Marco, Jacques Tati, il principe Antonio de Curtis e altri.

Con Michele Monetta si alterneranno al microfono Lina Salvatore, Lorenzo Marino, Enzo Scala, Marco De Marinis, Corinne Soum, Lorenzo Salveti, Emmanuel Gallot-Lavallée.

Il link per ascoltare il programma:

https://www.raiplaysound.it/playlist/parolesulmimo-igrandimaestridelgestoedelmovimento