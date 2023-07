Grande successo per concorso ‘Idee nello Spazio 2023’

Tre i corti vincitori, proclamati dal Presidente di giuria, Gianfranco Jannuzzo, che saranno inseriti nella programmazione della prossima stagione del Teatro Lo Spazio di Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è conclusa con successo la quarta edizione del concorso ‘Idee nello Spazio’, dopo due settimane che hanno portato l’energia sul palcoscenico del Teatro Lo Spazio di Roma, all’insegna della passione e della qualità.

Sono stati 40 i corti teatrali in gara che hanno animato il teatro nel cuore di San Giovanni, diretto da Manuel Paruccini. Sette i corti arrivati in finale, dopo una semifinale agguerrita, svoltasi in due serate, che ha visto sfidarsi artisti con progetti interessanti e originali.

‘Idee nello Spazio’ ha dato modo ad attori, autori e registi di confrontarsi sulle tavole del palcoscenico, con l’intento di trovare nuove realtà teatrali e dar vita ad un confronto costruttivo più che a una vera e propria competizione.

Il pubblico, che ha affollato le serate accorrendo numeroso, ha infatti avuto modo di partecipare ai dibattiti con la giuria tecnica, composta da artisti e operatori dello spettacolo che hanno dispensato suggerimenti e consigli alle compagnie, con interesse e passione.

Tra di essi: Daniele Trombetti , Daniele Locci, Claudia Genolini, Anna Cuocolo, Federico Le Pera,Raffaella Bonsignori, Davide Nebbia, Fabrizio Bancale, Raffaele Pandolfi, Alessia Tona, Fabrizio Federici, Alessandro Cecchini, Filippo Maria Macchiusi.

Tre sono i corti vincitori, proclamati nella serata finale dal Presidente di giuria, Gianfranco Jannuzzo, i quali avranno la possibilità di essere inseriti nella prossima stagione in uno spazio a loro dedicato.

Al primo posto si è classificato ‘E alla fine esplosero le Supernove’, di Leonardo Zarra, al secondo posto ‘Rogne’, di Daniele D’Arcangelo e Luca Refrigeri, e al terzo posto ‘Marshmallows’ di Angela Ciaburri.

Il Premio Miglior interprete femminile è andato a Annalisa Cervellera, mentre quello per il Miglior interprete maschile Leonardo Zarra.

Infine, il Premio Spazio Giovani è stato assegnato a ‘I trafficanti di uomini non vanno all’inferno’ di Simone Guaragna.

Dichiara il Direttore Artistico del Teatro Lo Spazio Manuel Paruccini: