‘Monte Pisano Art Festival 2023’ tra musica, teatro ed enogastronomia

Dieci giorni di intrattenimenti musicali e artistici tutti da vivere e da scoprire

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via la seconda edizione del ‘Monte Pisano Art Festival’, l’iniziativa artistica e culturale ideata e realizzata da FuoriOpera, la Strada dell’Olio Monti Pisani e dai cinque Comuni delle Terre di Pisa: Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Buti.

Il ‘Monte Pisano Art Festival’ è una celebrazione della cultura e dell’arte che si sviluppa in un contesto unico e affascinante.

Dal 22 al 31 luglio, le piazze, i borghi, le pievi, i giardini e i cortili del Monte Pisano si trasformeranno in una straordinaria sala da concerto all’aperto.

Le magiche colline pisane e la suggestiva costa toscana saranno il palcoscenico su cui i visitatori del festival potranno immergersi in un’esperienza musicale di alta qualità, assistere a spettacoli teatrali originali e scoprire e gustare i sapori autentici della natura, presenti nei prodotti tipici delle zone circostanti.

Il MPAF si impegna a offrire una ‘Cultura di tutti per tutti’, coinvolgendo gli abitanti e le imprese locali, così come i turisti italiani e stranieri che scelgono di trascorrere le loro vacanze immersi nella bellezza e nella ricchezza delle terre del subappennino toscano.

Gli spettatori saranno trasportati in un mondo di bellezza e arte, dove la musica si fonde con la natura e il patrimonio culturale locale. Sarà un’occasione per godere di concerti magici, spettacoli teatrali coinvolgenti e per apprezzare le prelibatezze culinarie preparate con i prodotti locali.

L’obiettivo primario di questo evento è quello di promuovere e mettere in risalto la bellezza e l’autenticità di questa regione, da sempre ambita per itinerari enogastronomici e culturali.

L’inaugurazione quest’anno si svolgerà nella splendida cornice di Palazzo Blu, sabato 22 luglio con l’esecuzione dell’opera ‘Serenate’ dalla prestigiosa compagnia Virtuoso Ensemble.

Novità di sicuro e ampio interesse sarà il ‘Fuori Festival’, un grande evento collettivo in cui tutti gli attori del territorio – dalle Associazioni, agli artigiani fino alle guide turistiche, i ristoratori e gli agriturismi – animeranno le vie e le piazze dei cinque Comuni con le loro iniziative, prodotti e performance artistiche.

Alla promozione e scoperta dei molti tesori romanici presenti nel Monte saranno dedicate in particolare le iniziative nell’ambito del progetto Interreg Itinere Romanica.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di partecipare a questa indimenticabile esperienza che vi condurrà alla scoperta delle meraviglie del Monte Pisano e delle sue terre circostanti.

Il sito web montepisanoartfestival.it offre tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere appieno questa meravigliosa iniziativa culturale.

Il ‘Monte Pisano Art Festival’ è realizzato da FuoriOpera e Strada dell’Olio Monti Pisani, con il Patrocinio del Provincia di Pisa, con il contributo di Comune di Vecchiano, Comune di San Giuliano Terme, Comune di Calci, Comune di Vicopisano, Comune di Buti; Fondazione Pisa; Terre di Pisa – Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest; Progetto Interreg Itinera Romanica e con il supporto di Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci, Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, dell’associazione Qui Vuol esser lieto sia… e DMC Monte Pisano.

Info, prenotazioni e acquisto biglietti: montepisanoartfestival.it.