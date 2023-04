Gianni Fiorellino in concerto all’ex Base NATO di Napoli

Annunciato un nuovo live “a grande richiesta” per il prossimo 15 luglio

Gianni Fiorellino sarà in concerto, in estate, all’ex base NATO di Bagnoli.

Annunciato il nuovo live del musicista e cantante napoletano, fissato per il prossimo 15 luglio a Napoli nell’area dove sorgeva la base militare, oggi Parco San Laise. Già attive le prevendite su Go2.it.

La serata, che si intitola ‘Sotto le stelle di Napoli’, è organizzata e promossa dalla Leone Produzioni in collaborazione con il Teatro Troisi.

Sottolinea in proposito Gianni Fiorellino:

Dopo il recente sold out al Palapartenope dello scorso febbraio, un nuovo live non era proprio in programma. È accaduto, però, che sui nostri canali social tantissime persone, e con una certa insistenza, ci hanno chiesto quando ci sarebbe stato un nuovo concerto a Napoli. Un numero così rilevante che, alla fine, verificate le condizioni, abbiamo deciso di modificare tutti i piani di lavorazione e mettere in calendario questa nuova data.

Una nuova data che si inserisce nella serrata programmazione che impegna Gianni Fiorellino per tutta la prossima estate, tra il lancio di un nuovo singolo, il completamento – tra ultime riprese e montaggio – di un film documentario che ricostruisce il suo singolare percorso artistico ed umano, e l’uscita, a maggio per la Zeus Record, di un doppio CD / DVD con il sintetico titolo ‘4 in 1 – Live al Palapartenope’, raccolta antologica dei quattro concerti realizzati nel teatro tenda partenopeo tra il 2017 ed il 2023.

Conclude l’artista:

L’organizzazione di un concerto non è cosa da poco. Ci vuole un’idea, innanzitutto, ma sopra ogni cosa devi avere la disponibilità di tutto il tuo staff, che nel mio caso tra musicisti, tecnici, datori luci, personale di sala, addetti alla comunicazione e alla promozione, impegna mediamente oltre 35 persone. Però penso che se ti arrivano segnali così importanti e gratificanti da tante persone, come è accaduto a me in questi giorni, sia un dovere prenderne atto e, se possibile, rendersi disponibile. Alla fine, il pubblico non è un’entità astratta, sono persone con cui ciascun artista, sia esso un musicista o un attore, stabilisce un rapporto emozionale di grande intensità, e a me hanno insegnato che le persone vanno sempre rispettate.

Info e prevendite:

tel. 331-2012948 – Facebook – www.go2.it