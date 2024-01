Giani incontra i lettori de Il Corriere della Sera

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha incontrato oggi, 25 gennaio, venti storici lettori del Corriere della Sera, selezionati dal quotidiano.

Ad accompagnarli Marco Gasperetti, giornalista del Corriere, nell’ambito dell’iniziativa denominata ‘Racconti di viaggio, reportage dal vivo con le firme del Corriere della Sera’.

Il presidente Giani ha intrattenuto i lettori del quotidiano sui temi della cultura e della storia della Toscana e, specialmente, sull’importante patrimonio artistico della nostra regione, facendolo in una cornice prestigiosa, all’interno del Museo delle Cappelle Medicee di fronte alla statua di Anna Maria Luisa de’ Medici, meglio conosciuta come Elettrice Palatina.

Ha ricordato Giani:

Anna Maria Luisa de’ Medici, figlia di Cosimo III, moglie dell’Elettore Palatino, stipulò il cosiddetto ‘Patto di famiglia’, con il quale cedeva al nuovo Granduca l’ingente patrimonio di opere d’arte, libri e altri beni preziosi raccolto dai Medici in tre secoli di potere, a condizione che niente di quanto era ‘per ornamento dello Stato, e per utilità del Pubblico, e per attirare la curiosità dei Forestieri’ venisse portato fuori dalla città e dal Granducato.

Il suo gesto lungimirante evitò la dispersione di quel patrimonio, facendo di Firenze la città d’arte che oggi conosciamo.