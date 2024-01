Carnevale Montecoricese, due giorni d’allegria nel borgo cilentano

Sabato 10 febbraio e martedì 13 febbraio, Agnone Cilento, Montecorice

Riceviamo e pubblichiamo.

Carri allegorici, figuranti, musica, dj set e tanto divertimento.

Il ‘Carnevale Montecoricese’, giunto alla sua terza edizione, si prepara a colorare di allegria la piazza di Agnone Cilento, frazione del Comune di Montecorice, nei giorni 10 e 13 febbraio.

L’evento, organizzato dalla Proloco Ortodonico, gode del patrocinio del Comune di Montecorice e vanta la partecipazione attiva di un comitato spontaneo di giovani locali, che sta lavorando instancabilmente alla sua realizzazione.

Quattro spettacolari carri, ispirati a Pinocchio, al Far West, al Festival di Sanremo e al magico mondo di Tim Burton, sfileranno per le vie di Agnone Cilento, per la gioia di grandi e piccini.

Oltre 80 figuranti, con costumi dedicati al magico universo di Disney, aggiungeranno un tocco di magia alla festa.

Le sfilate si terranno sabato 10 e martedì 13 febbraio a partire dalle 15:00, animando il lungomare di Agnone Cilento con il tripudio di colori e la creatività dei carri allegorici.

Il programma dettagliato dell’evento prevede, per sabato 10 febbraio, a partire dalle 18:30 anche musica live e dj set con i Tribalafro, mentre per martedì 13 febbraio dj set con Kiko Navarro & Luca P, oltre alla presenza del Voice Marco Vitolo.

