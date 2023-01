‘Fête des Mouvements’, nuovo singolo dei Rumba De Bodas

Disponibile dal 27 gennaio

È in uscita venerdì 27 gennaio 2023 per l’etichetta italo-tedesca Rubik Media ‘Fête des Mouvements’, il nuovo singolo dei Rumba De Bodas.

Il brano è dedicato ad un corso di danza chiamato ‘Danza l’Africa’, per cui il bassista fa da musicista residente da diversi anni. Osservando le ballerine è cresciuto il bisogno di mettere in musica tutto quello che le ballerine, i movimenti e la danza in generale riescono a trasmettere.

Il movimento viene inteso come energia, come conoscenza del proprio corpo e del proprio essere. La danza diventa il modo/la strada per connettere se stessi con il mondo, con le sue energie e con le altre persone senza il bisogno di parlare.

È in tutti i sensi un linguaggio universale. Questo brano è una dedica a tutti coloro che sentono dentro loro stessi un bisogno primordiale da onorare e a cui dare vita.

Dal sound del reggae moderno di band come Easy Star All Stars e Pitura Freska l’ispirazione primaria viene dai grandi pilastri e creatori di questo genere, come Toots & The Maytals, Clinton Fearon, Burning Spear. Il sound roots incontra i Rumba che, rimanendogli comunque fedeli, gli danno la loro interpretazione.

Rachel Doe: Voce

Kim Gianesini: Sax Contralto & Tenore

Fabio Scalmana: Tromba

Mattia Franceschini: Tastiere & Synth

Pietro Posani: Chitarra

Giacomo Vianello Vos: Basso, Voce, Percussioni

Alessandro Orefice: Batteria

Testo & Musica: Giacomo Vianello Vos

Rec & Mix: Andrea Scardovi

Master: Riccardo Rinaldi

Bio

That’s a Rumba just from Bologna, usually known for the lasagna since 2008. La band nasce nel 2008 tanto dalla voglia di musica quanto da quella di avventure di otto ragazzi bolognesi. Con questo spirito la carovana comincia, equipaggiata di furgone e tende, le sue peregrinazioni per l’Europa, guadagnandosi la reputazione di band esplosiva che trasforma in festa ogni concerto.

Ska, Funk, Latin vibes, Swing, ogni repertorio è funzionale alla missione di fare smuovere le folle. Solcando ogni tipo di palco, ma non perdendo mai il vizio di fare incursione in strada per sovvertire l’ordine pubblico a suon di gran cassa, i tour diventano sempre più consistenti, con tappe che toccano gli estremi del continente e partecipazioni a festival importanti in Italia e all’estero: Boomtown Fair, Fusion Festival, Edinburgh Jazz Festival, Cous Cous Festival, Irlanda in Festa, Montreux Jazz Festival, Seoul Music Week 2019,3 SulaFest 2020.

Attraversando cambi di formazione, gli otto diventano sette, e di sound la band sforna Just Married (2012) e Karnaval Fou (2014) che vanno a ruba nelle piazze e nella balere! Il 2018 è l’anno della terza fatica, esce Super Power (Irma Records), e nel 2020, a tour appena concluso, la band ritorna in studio con il singolo Isole (2020).

A giugno 2021 esce il nuovo singolo, Rimini Minivan (2021, Rubik Media GER), e fresca di una nuova formazione, a luglio finalmente la band ritorna sul palco con il Minivan Tour 2021, che li porta a suonare in giro per l’Europa, tra Germania (Fusion Festival 2021), Svizzera, Albania (Hemingway Festival 2021), Francia, Austria (Saalfeden Music Festival 2021), Italia… Il tour si conclude ad ottobre, la band ritorna in studio e a gennaio 2022 esce Ciao Mare (R.Casadei), cover originale in stile Rumba De Bodas, che da tanti anni il gruppo propone sui palchi internazionali per onorare le proprie origini, quali veri Ambasciatori Della Romagna nel Mondo!

E dopo l’invito a febbraio 2022 a Casa SIAE ‘Sulle strade della musica’ in occasione del Festival di Sanremo 2022, i Rumba tornano in studio e ad aprile esce il nuovo singolo Krabu (Rubik Media), un brano che parla di mondo e di scoperta e che si ispira alla tradizione della musica Africana, reinterpretata secondo lo stile Rumba.

E dopo un intenso tour estivo, in cui la band ha solcato palchi come il Festival Des Kulturen di Stoccarda, il Botanique di Bologna, il Sisyiphos Club di Berlino e ha anche condiviso la scena con l’Orchestra Mirko Casadei al Festival Balamondo di Rimini. Ad ottobre esce il singolo Todo Mundo (Rubik Media), il cui videoclip è stato girato in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano e presentato in anteprima per la Milano Music Week 2022 al Nidaba Theatre Club.

Con l’uscita del nuovo singolo Fête des Mouvements (Rubik Media) fissata per il 27 gennaio 2023 la band si prepara per il quarto album, che uscirà ufficialmente il 3 marzo 2023. Con un tour in Sud America prospettato per marzo e aprile, i Rumba sono carichissimi per questo 2023 iniziato col botto!