AA&S Centro Ester Basket vittoria contro Arzano nell’infrasettimanale

La squadra napoletana colleziona diciassette vittorie in diciassette incontri

Riceviamo e pubblichiamo.

AA&S Centro Ester sempre più rullo compressore della serie D di basket campano. Anche la gara infrasettimanale con l’Arzano si è conclusa con una affermazione che vale due punti.

Diciassette vittorie in diciassette incontri, un ruolino di marcia che può consentire ai ragazzi di Barra anche di concedersi qualche rischio di troppo in gare come questa vinta sul filo di lana con un tiro di Alaimo.

La squadra di Monteleone lamentava l’assenza di Fiore fermato da impegni lavorativi. Nelle gambe dei padroni di casa ancora vivo lo sforzo dell’impresa di domenica sera in casa dell’altra big del girone.

L’Arzano al cospetto del Centro Ester capolista si impegna al massimo delle forze facendo in modo che la gara assuma i termini dell’incertezza fino all’ultimo secondo di gioco.

A goderne il folto pubblico presente che ha vissuto fino all’ultimo la tensione della gara prima di poter festeggiare con i propri beniamini che comunque sono stati sempre in vantaggio.

L’ultimo sguardo per i marcatori. In doppia cifra il solito Alaimo che realizza 15 punti così come Tredici. 11 punti per Guarino. Bene anche Conforto e Monsurrò.

AA&S Centro Ester Na 64

Enjoy Bk Arzano 62

Parziali: 23/5; 13/19 (36 – 24); 16/18 (52 – 42) 12/20

AA&S Centro Ester: Alaimo 15 – Romano – Cozzolino 5 – Tredici 15 – Pecchia – Notari – Guarino 11-Monsurro’ 6 – Conforto 8 – Coppola – Gaudino 4 – Sannino.

All.re Monteleone F., Ass.te Amoroso E.

Enjoy Bk Arzano: Renella 20-Caggiola 4 – Di Lauro 13 – Iuliano 2 – Di Donna 6 – Capasso 11 – Rinaldi 4 – Cocozza 2 – De Rosa – De Vita.

All.Re Iuliano R.