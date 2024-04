‘Era un ghiacciaio’ allo Spazio d’Arte Scoglio di Quarto

Riceviamo e pubblichiamo.

Mercoledì 10 aprile, ore 18:00, presso lo Spazio d’Arte Scoglio di Quarto a Milano si inaugura la mostra ‘Era un ghiacciaio’ di Angela Occhipinti, a cura di Alberto Barranco di Valdivieso, che sarà visitabile fino al 3 maggio.

La mostra ‘Era un ghiacciaio’ attraverso la metafora del ghiacciaio che si discioglie per il riscaldamento globale progressivo, trova l’occasione di raccontare il mondo poetico di Angela proprio attraverso una sintassi simbolica di oggetti che articolano racconti paralleli attraverso il linguaggio dell’assemblage; il mantra che è speranza per il mondo sofferente, il mondo animale simboleggiato dal pinguino che fugge il ritiro dei ghiacci, la cera che conserva come il ghiaccio la memoria .

Tutto ciò per esprimere il senso di amore universale verso la Natura di Occhipinti, e il senso di una partecipazione lirica ed etica ai problemi ambientali del suo tempo.

Angela vive l’amore per il Mondo come dimensione di comprensione e condivisione delle meraviglie della Natura ma anche delle forme e dei colori delle antiche civiltà dell’uomo in specie quelle Orientali.

Il suo approccio antropologico è lo strumento per una indagine profonda sul Sé; la comparazione e lo studio di civiltà e tradizioni diverse con il proprio mondo di appartenenza e i valori/disvalori occidentali è un volano per costruire racconti esotici e misteriosi, che le permettono di affrontare temi importanti come l’emergenza ambientale (riscaldamento globale) e animale (estinzione), politici (Tibet e Cina), l’apertura alla diversità culturale come risorsa e non come fonte di paura.

Il viaggio, dunque, come ricerca non di esotismo estetico o di fuga ma come metodo per comprendere il luogo della partenza. E poi certamente c’è il puro piacere della narrazione ed ogni oggetto assemblato funge come sintassi poetica di una suggestione che trae dall’infanzia lo stupore e dalla maturità la cosciente costruzione dei propri sogni.

Dal testo di Alberto Barranco di Valdivieso

Angela Occhipinti – Era un ghicciao

Mostra a cura di Alberto Barranco di Valdivieso

Spazio d’Arte Scoglio di Quarto

Via Scoglio di Quarti 4, Milano

10 aprile – 03 maggio 2024

Ingresso libero

Orari di apertura

Da martedì a venerdì dalle 17:00 alle 19:00

Negli altri orari e sabato e domenica solo su appuntamento.

Informazioni al pubblico

02-58317556 | 348-5630381

info@galleriascogliodiquarto.com