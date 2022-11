‘Due fratelli’ all’Altrove Teatro Studio

In scena dal 5 al 6 novembre a Roma

Il 5 novembre, ore 20:00, e il 6 novembre, ore 17:00, va in scena all’Altrove Teatro Studio di Roma ‘Due fratelli’ di Fausto Paravidino, premio Riccione Teatro 1999, riflesso del malessere di una generazione in un periodo molto complesso per la storia italiana e, anche se legato strettamente a quel contesto.

Regia di Maria Assunta Calvisi, con Noemi Medas, Federico Giaime Nonnis, Leonardo Tomasi , dal 5 al 6 novembre, in Due fratelli di Fausto Paravidino.

A distanza di vent’anni si possono cogliere i segnali di disagio e disorientamento che persistono, se non per alcuni versi ingigantiti, nella società che stiamo attraversando.

Una tragedia claustrofobica che si consuma fra le quattro pareti di una cucina dove due fratelli, Boris e Lev, e la loro coinquilina Erika, convivono attraverso i piccoli riti della quotidianità che nascondono tensioni, provocazioni, fino ad arrivare a violenze verbali e non solo.

La mancanza di obiettivi e di un perché che potesse dar senso alle loro vite si nasconde sotto dialoghi scarni, serrati, a volte illogici e apparentemente privi di senso.

E questo è il loro dramma: da che parte va la loro vita e che significato hanno i loro rapporti.

Si amano? Si odiano?

Il finale dà compimento alla tragedia in fondo preannunciata e sospettata sin dall’inizio di questa storia di vite spezzate.

