Consiglio regionale Campania 1° giugno 2022

Esame proposta di legge, regolamenti, nomine ed espressione di gradimento su nomine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 1° giugno 2022 dalle ore 15:00 ad oltranza per l’esame della proposta di legge ‘Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2022, n.6 (Disposizioni in materia di lavoro da committenza digitale)’,

del Regolamento di attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2020, n.7, Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11, recante disciplina dei requisiti e delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica, del Regolamento in attuazione della legge regionale 26 ottobre 2021, n.17, Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.

All’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea legislativa campana sono anche iscritte le nomine dei componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Campania, di un componente della Consulta regionale di Garanzia Statutaria, del Garante regionale dei diritti degli animali, dei componenti nel Consiglio di Indirizzo dell’Agenzia regionale per la Promozione del Turismo della Campania, esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione, la designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – triennio 2020/2023, la nomina di un sostituto di un componente nel Collegio dei Revisori del Conti dell’Ente Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro e Monti Eremita – Marzano, l’espressione di gradimento su nomine di competenza della Giunta e precisamente sui Decreti Presidenziali n.57 del 20 aprile 2022 relativo alla nomina del Comitato tecnico consultivo di Polizia Locale, n.59 del 21 aprile 2022 relativo al conferimento di incarico Commissario per il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, n.61 del 27 aprile 2022 di nomina del Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, n.65 del 12 maggio 2022 di nomina dei membri in quota regionale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona ‘Casa di riposo Alfonso Rubilli’, n.68 del 16 maggio 2022 di nomina dei membri in quota regionale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona ‘Fabrizio Guarino’, in Solofra (AV).