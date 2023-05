COMICON 2023: la fiera continua e anche la vita

Gli appuntamenti, i rituali, gli eventi popolari, gli appuntamenti ciclici, sono le cose che in qualche modo scandiscono il tempo che passa nella nostra vita ma che, contemporaneamente, ci rassicurano quando questi appuntamenti possiamo essere presenti.

Il COMICON da venticinque anni è uno di questi.

La mostra – fiera – festa nata come dedicata al fumetto ma ormai centro di tutte le attività artistiche e ludiche del mondo dell’intrattenimento, è senza dubbio un rituale a cui non si può rinunciare.

Rituale a cui non si sottraggono i vecchi nostalgici del fumetto, i videogiocatori di ogni tempo e i giovanissimi cosplayer ansiosi di mostrare la mondo il loro perfezionismo nel presentare le proprie interpretazioni dei personaggi amati dei cartoni animati, degli ANIME, dei personaggi dei videogame, dei giochi da tavolo e in qualche caso raro, anche di personaggi della televisione.

Ecco, nell’osservare l’universo crossmediale creato dai vari mondi che collimano al COMICON, fumetto, cinema, videogioco, gioco da tavola si nota come la televisione con la sua proposta attuale sia completamente inesistente nell’immaginario dei frequentatori molto giovani della fiera confermando appunto che il “tempo passa” anche per “sistemi” che sembravano immortali e che solo una piccola parte dell’Italia ritiene indispensabile, certo, indispensabile per la propria autoreferenzialità.

Invece, in occasioni come questa del CMICON ci si rende conto che a dispetto della “narrazione” degli adulti, la nostra gioventù non è affatto disinteressata ed individualista come si vuol far credere ma interessata a cose ben diverse e semplicemente “ignora” a ragione, un mondo di vecchi dominatori, e come nel più classico dei fantasy, attua una ribellione precisa e costante verso il tiranno opprimente… ed è una ribellione combattuta con la non-violenza.

Insomma, dei nuovi hippy a cui manca forse un po’ di carisma necessario ma non sicuramente la determinazione.

Nel turbinio dei costumi, dei colori, della musica sarebbe ridicolo derubricare tutto questo ad una festa di carnevale qualsiasi o ad una specie di gita fuori porta, farebbe molto comodo.

Il COMICON con l’enorme proposta di panel, sempre seguitissimi, e incontri su tecnologia, sviluppo, analisi dei numerosi argomenti della fiera è anche occasione di interesse per tutti quelli che vogliono fare i nuovi “mestieri”, dallo sviluppatore di videogiochi al programmatore di AI, dal disegnatore digitale allo streamer di contenuti.

C’è un’idea di affrancarsi dalla burocrazia e dalle regole dei datori di lavoro benché tutti ma proprio tutti i ragazzi che ho incontrato lavorino anche negli ambiti più tradizionali precisiamo per sfatare anche il mito dei “giovani che non hanno voglia…”

Sono nati nuovi lavori che si affiancano a quelli tradizionali e nuove aspirazioni che si rinnovano ogni volta nel culmine di questi eventi che danno la possibilità di osservare dal vivo il cambiamento, un cambiamento che la fiera del COMICON ogni anno che passa ci mostra

La fiera continua come la vita.

