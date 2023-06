Cicloscalata CSI: i primi 8 titoli nazionali

I campioni sul podio rappresentano cinque regioni: Trentino Alto Adige, Umbria, Lazio, Campania e Puglia. Tre foggiani d’oro

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo scenario della competizione è stata la scalata che da Guarcino (FR) porta al piazzale di Campo Catino, incastonato nei Monti Ernici, dove i concorrenti in età tra i 19 e 59 anni hanno pedalato in una gara di 18 km tutta in salita su panoramici tornanti sino a raggiungere la vetta posta ai 1125 metri.

Mentre il traguardo dei ciclisti appartenenti alle categorie donne e over 60 hanno terminato la loro prova dell’Osservatorio Astronomico dopo 13 km di gara e 875 metri di dislivello superati.

La particolarità della gara – la prima in ambito del Centro Sportivo Italiano – destinata essenzialmente a favore degli amanti della salita, con l’organizzazione tecnica coordinata dal Comitato Provinciale CSI Frosinone e con la collaborazione della Ciclistica Ciociara, ha raccolto un discreto numero di adesioni, le cinque regioni titolate ne sono l’esempio tangibile, mettendo le basi per migliori proseliti e successi futuri.

La cerimonia di premiazione, purtroppo disturbata da un improvviso acquazzone, si è tenuta al centro della cittadina di Gaurcino alla presenza del responsabile nazionale B.N. Saccoccio e del responsabile regionale Enzo Martino.

Campioni Nazionali di Cicloscalata 2023

M1 – Francasi Christopher Tutti In Sella (FR)

M2 – Comitogianni Salvatore Dolomitica Nuoto (TN)

M3 – Riggi Pierfrancesco Sgauzzoni Aprilia (LT)

M4 – Cavalli Raffaele Bici Club Spoleto (PG)

M5 – Troiano Matteo Free Bike Team Foggia (FG)

M6 – Notarangelo Matteo Free Bike Team Foggia (FG)

M7 – Catapano Fabrizio New Daunia Cycling (FG)

M8 – Vernacchio Mario Civitas (AV)

Consulta la classifica generale