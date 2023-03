Casaidea 2023 si conclude con successo e interesse di pubblico

Due padiglioni della Nuova Fiera di Roma protagonisti di tendenze e novità del settore arredo e design con la mostra organizzata da MOA Società Cooperativa

Come deve essere l’arredo? Funzionale, personalizzato e green. Sono oltre 150 le aziende provenienti da tutta Italia che per nove giorni hanno animato due padiglioni della Fiera di Roma con novità e tendenze per la casa, per la 47a edizione di Casaidea.

Organizzata da MOA Società Cooperativa, la manifestazione fa dialogare con intelligenza, al suo interno, industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy.

Nella giornata conclusiva della mostra, i complimenti per l’organizzazione e la riuscita di Casaidea 2023 sono giunti da Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, accolto dal Presidente di MOA Società Cooperativa Massimo Prete e da Emanuela Tassini, Responsabile della Segreteria Organizzativa.

Ha dichiarato Aurigemma:

Questo è un comparto che rappresenta un volano fondamentale della nostra economia e che, grazie all’impegno delle imprese e all’eccellenza dei prodotti, risulta essere uno dei pochi in crescita nonostante la crisi e l’aumento dei costi delle materie prime. Un vero orgoglio italiano che merita tutto il sostegno e l’attenzione possibili.

Tanti i visitatori accorsi per scoprire le idee per zona giorno, zona notte, cucina, infissi, arredo da esterni e prodotti artigianali, tutte soluzioni all’insegna dello stile e dell’alta qualità.

Ha sottolineato Massimo Prete: