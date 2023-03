Surebets – Come trovare questo tipo di Rabona scommesse

Una surebet offre al giocatore l’opportunità di ottenere un profitto garantito. In pratica, si tratta di piazzare più scommesse sullo stesso evento presso diversi bookmaker.

Il profitto deriva dalle differenze di quota.

In questa guida vi mostreremo come riconoscere queste rabona scommesse e quali sono gli sport più adatti.

Cosa sono le Surebets?

Con una surebet è possibile ottenere un profitto indipendentemente dall’esito della scommessa. Come già detto, è necessario scommettere sui risultati opposti delle partite presso diversi bookmaker e beneficiare delle diverse quote.

I vantaggi e gli svantaggi più significativi di questa strategia di scommessa sono illustrati di seguito.

Pro

Strategia adatta ai principianti;

Ottimo per la costruzione del bankroll;

Non è richiesta alcuna conoscenza di base.

Contro

Possibile limitazione da parte dei bookmaker;

Le probabilità cambiano molto rapidamente;

La posta in gioco elevata è essenziale.

Per ottenere un profitto, è necessario prendere in considerazione le quote di molte scommesse sportive diverse. Pertanto, questa strategia richiede un notevole sforzo, che spesso viene sottovalutato dai principianti.

Come riconoscere le scommesse Surebets?

Riconoscere queste rabona scommesse a occhio nudo non è facile. Fortunatamente, esiste una formula matematica che può rendere le cose molto più semplici. La elenchiamo di seguito.

1/o1 + 1/o2 + … + 1/on

La “o” qui sta per la quota. Se il risultato è inferiore a 1, si tratta di una scommessa sicura. Qui, “n” indica il numero di tutti i possibili risultati della scommessa.

Nel tennis, ad esempio, ci sono due possibili risultati (vittoria del giocatore 1 o vittoria del giocatore 2).

La formula utilizzata in questo caso è quindi:

1/o1 + 1/o2

In sport come la pallamano o il calcio, ci sono tre possibili risultati (vittoria della prima squadra / pareggio / vittoria della seconda).

Per poter trovare rabona scommesse surebets sul calcio, la formula deve quindi essere ampliata:

1/o1 + 1/o2 + 1/o3

Prendiamo ora un esempio reale dalla Bundesliga. Supponiamo che l’RB Leipzig giochi in casa contro l’Augsburg. Ci sono tre possibili risultati:

Vittoria del RB Leipzig: Quota di 1,85 1/1,85 = 0,54 Sorteggio: Quota di 4,0 1/4 = 0,25 Vittoria dell’Augsburg: Quota di 6,0. 1/6 = 0.1667

➤ Metodo di calcolo: 0.54 + 0.25 + 0.1667 = 0.9567

➤ Il risultato (0,9567) è inferiore a 1. Pertanto, si tratta di una scommessa sicura.

Gli scommettitori possono risparmiare tempo utilizzando un calcolatore di surebet. Tali strumenti sono disponibili su diversi siti web e sono facili da usare. È sufficiente inserire la propria puntata e le quote attuali delle scommesse.

In seguito, la distribuzione dei possibili risultati e il profitto saranno determinati automaticamente. I calcolatori Surebet possono essere utilizzati sia per le scommesse a 2 che a 3 vie.

Molto utili sono anche i cosiddetti surebet finder, che mostrano le partite più redditizie in tempo reale.

Oltre all’accoppiamento delle partite, la maggior parte degli strumenti mostra anche le rispettive quote, il profitto previsto e il bookmaker corrispondente.

Il periodo di ricerca può essere impostato su oggi, domani o sui prossimi 7 giorni. I migliori strumenti sul mercato tengono conto delle quote di oltre 50 siti di scommesse.

Quali sport sono adatti alle sure bets?

Naturalmente, lo sport numero uno in questo senso è il calcio. Oltre alla classica scommessa a 3, qui è possibile scommettere anche a 2. Le migliori opzioni di scommessa sono in genere over/under o entrambe le squadre a segno.

Un vantaggio di questo sport è la gigantesca gamma di incontri e di mercati di scommesse. Praticamente non passa giorno senza surebets.

Altri sport adatti per rabona scommesse in modo sicuro sono:

Tennis;

Pallavolo;

Badminton;

Hockey su ghiaccio;

Rugby.

Quando si tratta di sport come il tennis, gli scommettitori trovano in genere un’ampia gamma di opzioni di scommessa. Questo sport è quindi particolarmente adatto alle surebets.

E questo è un grande vantaggio delle surebets. Si possono piazzare praticamente su tutti gli sport, anche se non si ha idea di come funzionino.