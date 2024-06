GdF Fiumicino, Cites e Sport acquatici a Zoomarine per Giornata Oceani

Rispetto della sostenibilità ambientale, benessere e divertimento

Acqua: fonte di vita. A questo elemento essenziale per l’esistenza è dedicata la Giornata Mondiale degli Oceani, istituita l’8 giugno del 2008 dalle Nazioni Unite, con lo scopo di sensibilizzare sull’importanza di preservare il mare e gli oceani, che rivestono un ruolo fondamentale in termini di risorse e biodiversità.

In quest’ottica anche il parco marino Zoomarine insieme alla sua Fondazione hanno deciso di scendere in campo per ribadire il proprio impegno e sensibilizzare ulteriormente le famiglie sui doveri che ogni individuo dovrebbe portare avanti per il bene della collettività, dei giovani e del loro futuro.

Uno stile di vita sano nel rispetto della sostenibilità ambientale: sarà proprio questo il fulcro della giornata che vedrà l’intervento della Guardia di Finanza del Gruppo di Fiumicino unitamente al personale della Sezione Cites, pronti a ‘fare squadra’ per una lezione interattiva sulla convenzione di Washington Cites e sulla legalità, tenuta dal Luogotenente Candeloro Calabrò, con focus sugli oceani e sugli esemplari di fauna e flora marina sequestrati all’Aeroporto di Fiumicino per attività di contrabbando.

E se è vero che l’unione fa la forza ecco che a sostegno dei messaggi educativi arrivano anche i team delle giovanissime atlete della Società Roma Vis Nova attive nella pallanuoto e nel nuoto sincronizzato.

Saranno loro le testimonial di una giornata speciale durante la quale i visitatori potranno assistere ad una serie di esibizioni ed apprendere i vantaggi di praticare sport acquatici per tonificare il corpo ed aumentare la forza muscolare, sempre facendo attenzione alle norme di sicurezza e rispettando l’acqua come bene primario e risorsa rinnovabile per il pianeta.

Bambini e ragazzi potranno, inoltre, partecipare anche alle attività e alle esercitazioni per trasformarsi in un futuro giocatore di pallanuoto, grazie alle atlete della Roma Vis Nova, una delle più importanti realtà pallanuotistiche d’Italia.

Nel settore maschile la Prima Squadra milita nella massima serie, la A1, mentre per il settore femminile la società ha la squadra in serie B e altrettante atlete e categorie che svolgono campionati regionali e nazionali.

Sport e divertimento, un binomio perfetto per trascorrere un sabato entusiasmante con tante attrazioni a disposizione: dallo show dei tuffatori, ai percorsi educazionali alla scoperta degli animali, alle piscine a misura di bambino e adulti per vivere l’acqua anche come momento di socializzazione.

Info www.zoomarine.it