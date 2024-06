Comune Napoli intitola a Giovanbattista Cutolo sala Centro Asterix

La cerimonia è in programma il 7 giugno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani, venerdì 7 giugno, alle ore 11:00, nella sala teatro del Centro giovanile Asterix, via Atripaldi 52, sarà scoperta la targa in ricordo del giovanissimo musicista napoletano ucciso in piazza Municipio il 31 agosto 2023.

Interverranno il Sindaco di Napoli, l’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, la Presidente del Consiglio Comunale, il capogruppo di Manfredi Sindaco e i genitori del giovane.

Alla cerimonia parteciperà un gruppo di bambini del quartiere Barra con una canzone dedicata a Giovanbattista.