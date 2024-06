Regimenti: Avviso da 2 mln per potenziare azione Polizie Locali Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dopo dieci anni di attesa, è aperto l’avviso pubblico ‘Polizia Locale 4.0’ rivolto a Comuni, Province e Unioni di Comuni che mette a disposizione due milioni di euro per il potenziamento e l’ammodernamento delle dotazioni strumentali e professionali delle Polizie Locali del Lazio e la realizzazione di percorsi professionalizzanti per l’utilizzo di tecnologie innovative, come i droni, per gli agenti.

Si tratta di un provvedimento atteso da anni, un’istanza emersa anche nel primo Forum regionale sulla sicurezza dello scorso ottobre e condivisa dai Sindaci e dal Comitato tecnico – consultivo delle Polizie Locali del Lazio, che sta fornendo un prezioso contributo di proposte e idee.

La Direzione regionale competente e il nostro Assessorato sono a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento per l’inoltro della domanda.