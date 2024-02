Carnevale 2024 al Teatro dei Piccoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Spettacoli di Carnevale, per bambini e famiglie, al Teatro dei Piccoli di Napoli dove sabato 10 e domenica 11 febbraio, alle ore 11:00, sono in programma due appuntamenti, rispettivamente, di musica e di teatro.

Si comincia sabato 10 con il Sonora Chamber Ensemble ne ‘Il Concerto di Carnevale’, proposto da Progetto Sonora. Uno spettacolo speciale per festeggiare, insieme ai più piccoli, quella che è proverbialmente considerata la ‘festa dell’allegria’.

Tutti in maschera – musicisti, animatori e pubblico – sono invitati a prendere parte ad un divertente e coinvolgente viaggio in musica.

Sul palcoscenico, dopo l’accoglienza delle mascherine nel foyer e una piccola sfilata iniziale, gli spettatori verranno invitati in sala dove potranno partecipare attivamente allo spettacolo ed al suo festoso finale.

Sottolinea Eugenio Ottieri, Direttore artistico di Progetto Sonora:

Come ogni nostro concerto per l’infanzia anche questo ideato sul tema del Carnevale sarà interattivo e, coinvolgendo sia i bimbi che i loro accompagnatori, sarà anche articolato in piccole sezioni di laboratorio musicale che si alternano alle proposte musicali di ascolto e danza, ovviamente assecondando capacità e tempi di attenzione del giovane pubblico presente.