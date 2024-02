‘Carmen’ al Teatro Lirico Giorgio Gaber

Il balletto in due atti su musiche di Bizet andrà in scena il 2 e 3 marzo a Milano

Riceviamo e pubblichiamo.

C’è grande attesa al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano per il balletto ‘Carmen’ che, dopo grandi successi nazionali e internazionali, sarà di nuovo in scena a Milano, sabato 2 marzo alle ore 21:00 e domenica 3 marzo, alle ore 16:00.

Tra le più apprezzate produzioni del Balletto di Milano, l’esclusiva versione di ‘Carmen’ è ispirata alla novella di Prosper Mérimée e all’omonima opera di Bizet e, pur avvalendosi di una modernizzazione della messa in scena firmata da Marco Pesta, non tradisce la tradizione.

Il balletto, è ricco di coreografie coinvolgenti di Agnese Omodei Salè e Federico Veratti.

Appassionati pas de deux si alternano a vivaci danze d’assieme di Gitani, Soldati e Sigaraie che impegnano tutto l’ensamble in un clima d’energia e passione, sottolineato dalle stupende musiche di Georges Bizet, tratte anche dalle due Suites e dall’Arlesienne n. 2.

Carmen è la prima eroina d’opera ad essere uccisa per mano di un uomo. Muore poiché rifiuta di sottomettersi ad un uomo che dice di amarla e la sua storia riporta ad un tema tristemente noto: quello del femminicidio, causato dall’idea di possesso nei confronti delle donne, di uomini incapaci di gestire abbandoni e sconfitte.

Ai piedi Carmen, ormai senza vita tra le braccia del Destino, figura che nel balletto conduce la vicenda svelandosi, man mano, attraverso i simboli delle carte, magistralmente interpretato da Alessandro Orlando, i danzatori posano una scarpina rossa, emblema della lotta e dell’indignazione contro questo crimine odioso e di genere.

Nel ruolo della bella e passionale gitana che, mossa dall’amore per la libertà e l’indipendenza, resterà incondizionatamente fedele a se stessa anche se consapevole che questo la condurrà alla morte si alternano Giusy Villarà e Alessia Sasso, carismatiche danzatrici di punta della Compagnia.

Mattia Imperatore è Don José, Gianmanuel D’Elia e Hiroki Inokuchi si alternano nel ruolo di Escamillo, Annarita Maestri e Paloma Bonnin in quello di Micaela. Completano il cast Gaia Buono, Sofia Gironi, Synthia Pezzoli, Gioia Pierini, Arianna Soleti, Leo Rech, Akira Tamakoshi, Ramon Valls e Romain Vandersmissen.

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta è tra le Compagnie italiane più prestigiose. Riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura, da Regione Lombardia da cui ha ottenuto anche il prestigioso Riconoscimento di Rilevanza Regionale e dal Comune di Milano, il Balletto di Milano svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano.

La Compagnia vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni esclusive.

Teatro Lirico Giorgio Gaber

Via Larga, 14

20122 Milano

www.teatroliricogiorgiogaber.it

Biglietti da 30 euro in vendita presso il botteghino del Teatro e online www.teatroliricogiorgiogaber.it