‘Carmen’ a ‘I Solisti del Teatro’

In scena il 9 agosto ai Giardini della Filarmonica Romana di Roma

Sangue, amore, morte, sono questi gli ingredienti del nuovo spettacolo di danza portato sul palco de ‘I Solisti del Teatro’ a Roma dalla Compagnia Almatanz diretta da Luigi Martelletta, mercoledì 9 agosto alle ore 21:30.

Il sipario si apre con la scena finale e poi attraverso una voce narrante si snoda man mano come riavvolgendo simbolicamente un nastro, come in un flashback, fino alla scena iniziale.

Sulle note del famoso ‘Boléro’ di Ravel si concluderà lo spettacolo. Al centro di una taverna su un tavolo un ballerino danza. Intorno a lui si aggirano donne e uomini assetati d’ebbrezza.

Il binomio danza – musica in questo balletto provocherà una miscela esplosiva, che coinvolgerà e travolgerà il pubblico in un susseguirsi di emozioni.

Info e prenotazioni:

Giardini della Filarmonica Romana – via Flaminia, 118 – piazza del Popolo

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30

e-mail: teatronovantuno@gmail.com

tel.: 3807862654 – www.isolistidelteatro.it

Biglietti: intero €15,00 – ridotto €13,00 età under 25, over 65

Gruppi minimo 6 persone: €10,00

Orario botteghino: 18:30 – 22:00

Ristorante: L’ingresso è libero e aperto a tutti dalle ore 18:00.