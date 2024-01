Cantieri e dispositivi di traffico a Napoli nelle prossime settimane

Le strade interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, delle Municipalità 2 e 4, della Società 2i Rete Gas S.p.a. e di e-Distribuzione Spa, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Fino al 15/03/2024 proseguiranno i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in viale Augusto, interessando il tratto compreso tra via degli Scipioni e piazza San Vitale, in direzione piazza Italia.

Per consentire l’esecuzione di tali lavori in sicurezza sarà interdetta la pista ciclabile di viale Augusto nel tratto compreso tra la Facoltà di Ingegneria e piazza Italia in direzione di quest’ultima.

Il 27/01/2024, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per intervento urgente di pulizia e rimozione della vegetazione spontanea e infestante lungo la Perimetrale Vomero – Pianura, da parte di Napoli Servizi Spa ed ASIA Spa saranno chiuse al transito le seguenti rampe:

– Rampa di ingresso da via Montagna Spaccata, in direzione Vomero;

– Rampa di ingresso da via Vicinale Cupa Cintia, in direzione Vomero.

Il 27/01/2024, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 sarà chiuso al traffico veicolare l’interviale su via Acton che indirizza i veicoli verso via Nazario Sauro, per i lavori di sostituzione del palo a sbraccio, da parte dell’ANM, dell’impianto semaforico ivi presente.

Il 27/01/2024, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 per consentire i lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento, sito al piano 21 – 22 della torre ‘Giuseppina’, sarà necessario occupare un’area di suolo pubblico, con autogru, in via Taddeo da Sessa angolo viale Umberto Terracini, con la conseguente chiusura del tratto sottostante il Centro Direzionale di viale Umberto Terracini che si collega con via Taddeo da Sessa, eccetto mezzi di soccorso.

I veicoli provenienti da viale della Costituzione dovranno proseguire dritto, svoltare a destra su via Domenico Aulisio fino all’incrocio con via Emanuele Gianturco, immettersi su quest’ultima per poi raggiungere via Taddeo da Sessa.

Inoltre, è prevista la sospensione di n. 1 stallo taxi nello slargo di via Taddeo da Sessa in corrispondenza di viale Umberto Terracini.

Dal 29/01/2024 al 02/02/2024 per l’esecuzione di lavori di scavo per la posa di cavi e per l’installazione di infrastrutture necessari allo sviluppo della rete in fibra ottica, da parte di TIM Spa, in via Pini di Solimena e via Cupa Vicinale Bolino, nel tratto compreso tra il civico 1B e l’intersezione con via Pini di Solimena sarà istituito un senso unico alternato.

Dal 29/01/2024 al 12/02/2024 la rampa di via Pigna, dall’uscita Vomero della Tangenziale alla confluenza con il raccordo Vomero – Pigna, sarà chiusa al traffico per l’esecuzione di lavori di adeguamento statico della rampa di via Cilea da parte di Tangenziale di Napoli Spa. I veicoli provenienti dai caselli Vomero potranno utilizzare, in alternativa, la rampa d’uscita via Caldieri.

Dal 29/01/2024 al 21/03/2024 saranno effettuati dei lavori di scavo, da parte di Terna Rete Italia, per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata AT in via Mario Palermo per il tratto di strada compreso tra via Emilio Salgari e via Carmen, comprensivo di una buca giunti e di una buca finestra, nonché ulteriori scavi da eseguirsi su via Mario Pilati, su via Carmen e su via Sambuco, per la realizzazione di ulteriori due buche giunti di collegamento della rete e di 11 buche finestre.

I lavori saranno eseguiti in diverse fasi secondo le seguenti modalità:

– I fase dal 29/01/2024 al 08/03/2024: sostituzione del tronco di linea elettrica e formazione di buche a giunti e finestre per il collegamento della rete su via Mario Palermo, nel tratto tra via Emilio Salgari e via Carmen allestendo un cantiere fisso posto al centro della semicarreggiata.

Pertanto, sarà istituito in tale periodo il divieto di circolazione lungo la semicarreggiata destra in direzione Nord di via Mario Palermo, nel tratto compreso tra via Emilio Salgari e via Carmen.

Durante la chiusura al transito veicolare del suddetto tratto stradale, si potrà svoltare prima a destra su via Flauto Magico e successivamente a sinistra su via Sambuco.

Per raggiungere via Carmen, a questo punto, si potrà svoltare a sinistra su quest’ultima, per rimettersi, invece, nuovamente su via Mario Palermo, si proseguirà su via Sambuco per raggiungere e svoltare di nuovo a sinistra ed immettersi su via Don Sturzo, proseguire sino a via Emilio Salgari e infine giungere a via Mario Palermo.

– II fase dal 21 al 22/03/2024: Contestualmente ai lavori su via Mario Palermo, si procederà all’esecuzione delle buche e posa dei cavi lungo via Carmen e in via Sambuco, fino all’altezza del civico 25. Durante tale fase i lavori saranno eseguiti a traffico aperto.

– III fase dal 27/02/2024 al 21/03/2024: i lavori di scavo proseguiranno lungo via Mario Pilati, a partire dal tratto residuale di via Mario Palermo fino all’incrocio con via Ravioncello, interessando in parte il marciapiede ed in parte la sede stradale e senza interruzione del traffico veicolare.

I lavori saranno eseguiti a traffico aperto con il solo restringimento della carreggiata. Inoltre sarà predisposto un camminamento protetto per garantire il transito pedonale in sicurezza.

A conclusione delle fasi lavorative di scavo e di interramento per tutti i tratti indicati, si procederà con il ripristino provvisorio stradale e della pavimentazione, smobilitando l’intero cantiere sia di via Mario Palermo sia di via Mario Pilati, al fine di consentire la ripresa del transito veicolare e pedonale.

Infine, i ripristini definitivi sulla sede stradale del tratto interessato di via Mario Palermo, tra via Salgari e via Carmen, saranno estesi all’intera larghezza della semicarreggiata interessata dallo scavo.

Dal 29/01/2024 al 29/06/2024 su via Partenope e via Nazario Sauro, nell’ambito dei lavori di riqualificazione Ciclo Pedonale di Napoli, tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio, saranno eseguiti i lavori per la realizzazione di una condotta fognaria.

I lavori interesseranno la zona carrabile di via Partenope, fronte Facoltà Economia e Commercio, e tutta via Nazario Sauro, fino all’intersezione con via Acton. Si procederà con cantieri mobili di dimensioni tali da garantire, in ogni fase, il passaggio dei veicoli.

Durante l’esecuzione dei lavori sarà sospesa la circolazione sulla pista ciclabile per l’intero tratto, da piazza Vittoria a via Acton. Inoltre, saranno sospesi gli stalli di sosta per il tempo e i tratti strettamente necessari all’esecuzione delle lavorazioni previste. Infine, i ripristini provvisori, saranno effettuati contestualmente all’avanzare del cantiere.

Il 30/01/2024, dalle ore 06:00 alle ore 12:00 per lavori urgenti di spicconatura d’intonaco ammalorato della facciata di un edificio ubicato al civico 4 di vico Santa Maria delle Grazie a Capodimonte, da parte della ditta GEBI Service Srl, sarà temporaneamente chiuso al transito veicolare il tratto compreso tra via Francesco Curia e via Bosco di Capodimonte.