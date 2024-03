‘Cade la neve figurati io’ a Teatro Est

In scena a Roma dal 21 al 23 marzo

Debutta in prima assoluta a Fortezza Est a Roma ‘Cade la neve figurati io’ scritto, diretto ed interpretato da Rebecca Righetti, che porta in scena, dal 21 al 23 marzo, ore 20:30, un monologo ironico e pungente sull’inquietudine esistenziale delle nuove generazioni bloccate nella convinzione di non essere mai abbastanza.

‘Cade la neve figurati io’ è un tentativo di raccontare il disagio generazionale. Il lavoro di Rebecca Righetti inizia due anni fa intervistando alcuni suoi coetanei ventenni.

Nonostante le diverse esperienze degli intervistati, ricorrente e diffusa traspariva l’insoddisfazione verso se stessi, espressa con frasi ricorrenti come:

Sto male perché…

Non mi sento all’altezza dei miei coetanei

Mi sento in ritardo con i tempi

Mi sento solo

Mi sento perso

Ho iniziato a soffrire d’ansia perché i miei genitori…

Questo esponenziale aumento di malessere fra i giovani non può essere una coincidenza e il motivo non è perché li nuove generazioni sono troppo sensibili.

Avere vent’anni oggi significa interfacciarsi quotidianamente con esempi di virtuosismo: social network dove ogni giorno c’è qualcuno che si laurea, chi compra casa, chi fa mille viaggi; articoli di giornale e servizi TV dove una volta a settimana ci viene raccontata la storia dello studente prodigio che si è laureato in poco tempo.

E anche se questi casi isolati – perché di casi isolati si tratta – non rispecchiano la realtà, l’unica narrazione che riusciamo a ricavarne è: se non ci riesci è perché non stai facendo abbastanza.

‘Cade la neve figurati io’ è uno spettacolo dove l’importante è non farcela. La protagonista di questo testo è un incubo fatto persona: una venticinquenne senza patente, laurea e posto fisso.

Si trascina appresso un grande malessere, e lo affronta nell’unico modo possibile: scherzandoci sopra. Mettici poi il malessere esistenziale, le ferite emotive e l’ansia costante.

Se cercate una protagonista eroica e performante, siete nel posto sbagliato. Eppure anche la propria disperazione può far comodo se si affronta con ironia.

Ma quanto a lungo può reggere un meccanismo così fragile?

