‘E alla fine esplosero le supernove’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma dal 22 al 24 marzo

Debutta in prima assoluta al Teatro Lo Spazio di Roma, dal 22 al 24 marzo, ‘E alla fine esplosero le supernove’, spettacolo di Leonardo Zarra e Faysa Mohamed, regia di Faysa Mohamed, primo classificato al Concorso ‘Idee nello Spazio’, con Germana Cifani, Clarissa Curulli, Daniele Trombetti e Leonardo Zarra e con la partecipazione di Eleonora Marchesini. Aiuto regia Alessandro Anella.

‘E alla fine esplosero le supernove’ è la storia di un giovane padre single senza entusiasmo e di sua figlia, una bambina prodigio che soffre di mutismo selettivo, dalla rara intelligenza.

È uno spettacolo che cerca di analizzare le forze e le fragilità dell’animo umano in rapporto ai propri sogni, ai propri desideri e alla realtà che lo circonda, realtà ordinaria di un qualsiasi appartamento in un qualsiasi quartiere di periferia, fatta di disordine e caos, di bollette non pagate e di mantenimenti, di cibi precotti e panni sporchi.

La storia si immerge in un universo famigliare che, come in tutte le vite, nasconde mondi segreti, personali, in cui convivono il rammarico del passato, le paure del presente quelle di persone comuni che si fanno carico delle proprie vite e che aspettano solo di diventare Supernove, stelle che esplodendo liberano un’energia incredibile, diventando così più luminose e splendenti di una intera galassia.

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Orario spettacoli

feriale ore 21:00

domenica ore 17:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43,

Roma

Informazioni e prenotazioni

339-7759351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it