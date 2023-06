‘Buonissimi 2023’: charity event a sostegno ricerca tumori pediatrici

Il 26 giugno alle Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul Mare (SA) la sintesi perfetta tra bontà d’animo e capolavori gastronomici

In 4 edizioni 399.796 euro sono stati donati alla ricerca: 5.400 le presenze registrate e 87.500 le ghiottonerie proposte.

Sono i numeri che fanno bene al cuore, le cifre di ‘Buonissimi’, il charity event dell’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN OdV, realizzato con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e ideato e organizzato da due amiche, Paola Pignataro e Silvana Tortorella che, unite da una sincera passione per il buon cibo, hanno coinvolto tutti gli amici e i professionisti del gusto per realizzare insieme un sogno, palesato e reso tangibile dal talento, e contribuire, attraverso la ricerca scientifica, alla guarigione di un numero sempre maggiore di bambini.

Il 26 giugno, dalle 19:30, presso le Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul Mare (SA), torna Buonissimi, sintesi perfetta tra bontà d’animo e capolavori gastronomici.

Tutto pronto per una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Mediterraneo: chef stellati e professionisti della cucina si ritroveranno insieme per condividere un racconto di gusto e speranza.

Il concept di quest’anno è nutrire la ricerca dalla A alla Z, un alfabeto creativo che aiuta a scrivere con parole semplici il futuro dei bambini.

Spiega il Presidente della OPEN OdV Annamaria Alfani:

Con le precedenti edizioni, siamo riusciti a fare dei passi in avanti inimmaginabili nella ricerca per la prevenzione del tumore in età infantile. Nel 2017 abbiamo piantato il seme di un albero buonissimo che con l’impegno e il sostegno di tutti continua a crescere con radici salde e rami rigogliosi, proiettati al cielo, verso il futuro. L’obiettivo della quinta edizione è di aggiungere altri fondi a completamento del piano di finanziamento richiesto dal progetto CHANCE.

L’edizione 2023 continua infatti a sostenere il progetto di ricerca CHANCE, acronimo di Five hundred CHildren with cANCErs, per conoscere il panorama dell’ereditarietà genetica nel cancro infantile.

Grazie al finanziamento della OPEN, CHANCE può sequenziare il DNA di 500 bambini in 3 anni. Il 2023 segna un traguardo importantissimo, l’anno finale della sperimentazione, che ha visto l’utilizzo di una tecnologia avanzata, la Next Generation Sequencing (NGS), che permette di analizzare il genoma nella sua interezza in poco tempo.

Questo è uno dei punti di forza del progetto, per garantire la produzione di un numero elevatissimo di dati genomici contenenti quelle informazioni necessarie a comprendere le cause di questa devastante malattia.

Il metodo di analisi del DNA, detto anche “whole exome sequencing (WES)”, permette di analizzare tutti i geni attualmente conosciuti, in modo affidabile e veloce e di ottenere informazioni genetiche che fino a poco tempo fa era inimmaginabile avere.

Al termine della sperimentazione, i dati saranno una risorsa straordinaria per il futuro della ricerca genetica dei tumori infantili sia a livello nazionale che internazionale, non solo per la valenza scientifica, ma anche per sviluppare strategie di trattamenti personalizzati, prevenzione e sorveglianza del cancro infantile.

‘Buonissimi 2023’, inoltre, conferma l’impegno e l’attenzione verso l’ambiente, porta avanti il sostegno alla ricerca in senso lato, nella convinzione che la stessa non si esprime solo ed esclusivamente in un laboratorio scientifico ma la si ritrova anche nel quotidiano impegno profuso nei ‘laboratori’ culinari, nella composizione dei piatti che racchiudono visioni e fusioni differenti in un’escalation di gusto continuo, nel rispetto dei prodotti stagionali valorizzandone la genuinità, perché prediligere i prodotti del territorio aiuta a sostenere l’economia di prossimità.

I dati

Sono circa 1400 i bambini e 900 gli adolescenti che ogni anno, in Italia, si ammalano di cancro. A loro e alle loro famiglie sono destinate le numerose iniziative promosse dall’Associazione OPEN OdV. ‘Nutriamo la ricerca’ perché ogni scoperta, ogni piccolo passo verso la comprensione delle cause dei tumori solidi pediatrici è un grande balzo verso la cura di centinaia di piccoli angeli.