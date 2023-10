Borgo in Wedding: piccoli comuni location per experience e cerimonie

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal Comune di Giungano parte ‘Borgo in Wedding’, il progetto che vede i piccoli Comuni italiani diventare una wedding destination diffusa.

Progetto ideato da My Fair s.r.l., agenzia di sviluppo turistico culturale e promozione dei Borghi, mira ad offrire un’offerta di esperienze intime e memorabili alle coppie di tutto il mondo e, al contempo, rappresenta un’opportunità di sviluppo economico e turistico per i territori.

Dal mare alle colline, dai castelli alle case storiche, sarà possibile organizzare experience ed eventi su misura, come unioni e matrimoni, vivendo la vita del borgo con esperienze enogastronomiche ed artigiane insieme alla comunità.

Attraverso un educational tour dedicato agli operatori del settore wedding, dal 2 al 5 ottobre 2023, è stato presentato il borgo di Giungano come borgo in grado di ospitare l’evento della Wedding Experience grazie alla sua capacità di accogliere ed offrire esperienze immersive nelle tradizioni e nella vita del borgo, con il coinvolgimento delle aziende e della comunità.

L’evento è diventato anche occasione di una più ampia riflessione relativamente al progetto generale Borgo in Wedding che vede Partner del progetto Elisabetta Picardi, Destination Wedding Planner.

Ha dichiarato Mafalda Inglese, My Fair s.r.l.:

Ha aggiunto il Sindaco, Giuseppe Orlotti:

Giungano borgo dell’accoglienza, dell’ospitalità, dell’amore. Attraverso una manifestazione di interesse, abbiamo individuato in My Fair s.r.l. un partner serio e qualificato per l’organizzazione di eventi di tipo turistico – culturali con l’obiettivo di accrescere ulteriormente le capacità attrattive del nostro territorio.