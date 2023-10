Arabia Saudita: siamo dalla parte del popolo palestinese

Affinché faccia valere i suoi diritti

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha tenuto un colloquio telefonico con il Presidente dell’Autorità palestinese, Abu Mazen.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa saudita ‘SPA’, nel corso del colloquio il principe saudita ha sottolineato che il suo Paese è al fianco del popolo palestinese per far valere i suoi diritti.

Si è discusso dell’escalation militare a Gaza e della sicurezza e stabilità della regione. L’Arabia Saudita è al fianco dei palestinesi, per realizzare le loro ambizioni e raggiungere una pace giusta e globale.

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita ha sentito anche il presidente egiziano, Abdel Fattah El-Sisi, con cui ha concordato sulla necessità di intensificare gli sforzi per fermare l’escalation a Gaza.

Si è parlato anche degli ultimi sviluppi dell’escalation in corso tra la parte palestinese e quella israeliana e, soprattutto, del grande pericolo che rappresenta per la vita dei civili e la minaccia alla stabilità della regione.

Il portavoce presidenziale egiziano ha affermato che durante la telefonata è stata sottolineata l’importanza dell’autocontrollo in questa fase delicata per dare priorità alla voce della ragione e alla via della calma ed evitare che la situazione umanitaria e di sicurezza si deteriori senza controllo.

Il portavoce ha spiegato che è stato inoltre concordato di continuare la consultazione e il coordinamento tra Egitto e Arabia Saudita nel prossimo periodo per confermare la visione araba riguardo alla questione palestinese, che ruota attorno al raggiungimento di una soluzione globale e giusta basata sulla soluzione dei due Stati, in conformità con i termini di riferimento della legittimità internazionale, che richiedono la calma immediata e la cessazione degli scontri militari in tutte le direzioni.