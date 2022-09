ANED porta duecento dializzati in Vaticano da Papa Francesco

Il Presidente: ‘La frammentazione del sistema sanitario colpisce i più fragili’

Riceviamo e pubblichiamo.

Un viaggio in Vaticano per cercare nelle parole del Santo Padre quel conforto umano che non sempre il Servizio Sanitario Nazionale è in grado di garantire alle persone più fragili.

È con questo spirito che una delegazione di oltre 200 persone trapiantate e dializzate hanno raggiunto Roma sotto la guida di ANED, l’Associazione Nazionale emodializzati, dialisi e trapianto, per partecipare all’udienza pubblica del mercoledì in piazza San Pietro alla presenza di Papa Francesco.

Una giornata di fede e speranza per pazienti la cui vita quotidiana è regolata dalla convivenza con una malattia cronica fortemente invalidante e che, per contro, si trovano a fare i conti con una sanità pubblica sempre meno efficiente e attenta ai loro bisogni.

Sottolinea Giuseppe Vanacore, Presidente di ANED:

Negli ultimi anni difendere e promuovere i diritti dei più fragili è diventato sempre più difficile. La progressiva scomposizione del Servizio Sanitario Nazionale, frammentato nelle diverse regioni italiane, ha determinato un peggioramento nelle condizioni delle prestazioni offerte alle persone trapiantate e dializzate. Dal trasporto sanitario verso i centri dialisi che deve essere a carico del SSN, alle terapie che devono essere garantite anche fuori dalla Regione di residenza, al problema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutti temi che riguardano la dignità dell’individuo e in particolare dei più fragili e dunque sono affini alla sensibilità del Pontefice, che ringraziamo per aver ricordato come l’impegno quotidiano costituisca la strada per l’arricchimento di tutti.

Il viaggio in Vaticano è stata l’occasione per accendere un riflettore sull’importanza della prevenzione: secondo le stime, infatti, in Italia sono 5 milioni le persone a rischio di sviluppare una malattia renale terminale, se non diagnosticata e affrontata per tempo.

Conclude il Presidente Vanacore: