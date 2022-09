Rigassificatore Piombino (LI), Giani su esiti conferenza servizi

Clima di apertura e disponibilità

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Toscana torna sugli esiti della prima riunione della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del rigassificatore di Piombino (LI) e lo fa per ribadire di aver avvertito in tutti gli enti la chiara consapevolezza dell’importanza strategica di questa opera.

Alla riunione, tenutasi il 19 settembre a Firenze presso la sede della Presidenza della Regione Toscana, sono intervenuti enti locali, regionali e statali nonché parti interessate al posizionamento della nave di rigassificazione nel porto di Piombino.

Il Presidente ricorda le caratteristiche del complesso e articolato progetto, che prevede, oltre alle opere di adeguamento della banchina di ormeggio della nave, anche lo scavo e l’interramento di una conduttura per circa 8 km e la costruzione di un impianto a monte dell’innesto alla rete nazionale.

Il Presidente, ancora, sottolinea come la Soprintendenza di Pisa e Livorno non abbia, nel corso della riunione istruttoria, rilasciato pareri ma sollecitato approfondimenti in modo assolutamente costruttivo.

La Soprintendenza ha chiesto alla società proponente se il progetto illustrato possa comprendere anche opere di mitigazione paesaggistica, sia delle nuove costruzioni, sia dei tagli della vegetazione e del loro ripristino, sia della stessa nave rigassificatrice.

Ed è con soddisfazione che il Presidente evidenzia come queste domande siano state accolte da SNAM con esplicita apertura e disponibilità, cogliendo l’efficace atteggiamento propositivo della Soprintendenza.