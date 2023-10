Al via in Campania la Settimana Nazionale di Protezione Civile

Gli eventi in programma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Ha preso il via oggi in Campania la Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Obiettivo della ‘Settimana’, il cui programma andrà avanti fino al 20 ottobre, è sensibilizzare i cittadini rispetto ad una cultura di protezione civile e promuovere un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche dei rischi naturali ai quali è esposto.

Il calendario è ricco di appuntamenti.

Oggi e domani, al Palavesuvio Indoor Stadium di via Argine a Napoli, con ‘Women’s Strenght games’, un evento dedicato alle attività sportive al femminile ‘che parlano agli uomini’.

Giovedì 12 ottobre Open Day organizzato dalla Protezione Civile della Regione Campania al polo logistico di San Marco Evangelista: si svolgerà qui dalle 8:00 alle 14:00 una maxi esercitazione di ricerca e soccorso aeromarittimo con tutte le forze in campo.

La simulazione vedrà la collaborazione della Prefettura di Caserta e dei Vigili del Fuoco.

Venerdì 13 visite guidate per le scolaresche alla Sala Operativa Unificata della Regione Campania e al Centro Funzionale Multirischi.

Il programma si chiude il 19 e 20 ottobre con la visita della Escuela Nacional de Protección Civil del Messico sulle aree colpite nel 2022 da emergenze nazionali di protezione civile: Casamicciola Terme e Monteforte Irpino.

L’agenda include sabato 14 e domenica 15 ottobre la campagna ‘Io non rischio’, dedicata alle buone pratiche di prevenzione dei rischi naturali che in Campania si svolgerà in 110 piazze.

Programma