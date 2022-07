A Mariano Grillo il Premio Massimo Troisi come migliore attore comico

I prossimi impegni professionali

Riceviamo e pubblichiamo.

Prestigioso riconoscimento per Mariano Grillo che ha conquistato il ‘Premio Massimo Troisi’ come ‘Migliore Attore Comico’.

Una meritata consacrazione per l’artista napoletano che, dopo aver debuttato in teatro a soli dieci anni nella compagnia del padre, fin da subito ha saputo farsi notare per le sue doti di comico e di improvvisatore di sketch.

Una carriera esaltante quella di Mariano, già nel 2013 scelto dalla Rai come comico emergente che dopo averlo ospitato in vari programmi TV rese popolari i suoi personaggi.

Giunti nel 2019 ad arricchire il percorso artistico del comico è stata pure l’esperienza teatrale con la messinscena della commedia ‘Due Comici in Paradiso’ di Biagio Izzo e Bruno Tabacchini.

Sempre attento alla tematiche sociali osservando in maniera profonda e satirica la crisi nel rapporto di coppia, Mariano nel 2021 ha vinto pure l’importante ‘Premio Charlot’.

Il ‘Premio Troisi’ per l’attore di Fuorigrotta rappresenta l’ultimo grande obiettivo di un itinerario costellato di successi. Ora ad ottobre, per effetto della vittoria conseguita a San Giorgio a Cremano (NA), Mariano sarà il protagonista di una serata allo Zelig, il famoso locale di Milano dedicato al cabaret. Ancora, nella prossima stagione, Grillo sarà in cartellone al Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli.

Ha detto l’artista:

Sono davvero felice di aver conseguito il Premio Troisi come migliore attore comico.