A Firenze incontro su prospettive e strumenti artigianato artistico

L’evento rientra nel programma di iniziative della Giornata nazionale del Made in Italy

‘Artigianato in evoluzione. Prospettive e strumenti per il Made in Italy’. È il titolo di un’iniziativa, organizzata da Regione e Comune di Firenze, che si terrà mercoledì prossimo, 17 febbraio, al complesso del Vecchio Conventino, a Firenze.

L’evento rientra nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy che si celebra oggi, lunedì 15 aprile, e che prevede un fitto calendario di iniziative fino al prossimo 21 aprile.

L’incontro di mercoledì 17 aprile punta a creare un momento di incontro tra i vari attori, pubblici e privati, che operano nel settore con l’obiettivo di raccogliere proposte anche in considerazione delle novità introdotte dalla legge sul Made in Italy.

L’artigianato artistico riveste da sempre un ruolo cruciale per tante economie locali, soprattutto in una regione come Toscana che negli anni si è sempre distinta a livello nazionale.

Di recente, Regione e Comune di Firenze hanno sottoscritto un accordo ed aperto un bando proprio con l’obiettivo di realizzare all’interno del complesso del Vecchio Conventino di Firenze un polo di riferimento dell’artigianato artistico regionale.