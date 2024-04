‘Concerto di primavera’ nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli

Imperdibile appuntamento con la solidarietà il 17 aprile a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 17 aprile 2024 alle ore 20:00, nella maestosa cornice della Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, riaperta al pubblico solo di recente, si terrà il ‘Concerto di primavera’, un entusiasmante mix di suoni ed armonie musicali all’insegna della beneficenza, organizzato dal PASFA – Sezione di Napoli.

L’evento benefico si aprirà con il potente ed armonioso suono delle Trombe Egizie che, dopo l’esecuzione di alcuni brani, introdurranno la Banda del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna diretta dal Maestro Luogotenente Domenico Morlungo.

La melodiosa ed armonica voce della Soprano Marta Pignataro allieterà la serata il cui fil rouge sarà un programma musicale di musica leggera, piacevole, allegra e variegata.

Nel corso della serata si spazierà dall’intramontabile ‘My way’ di Frank Sinatra, ai brani dei Queen e della indimenticabile Whitney Houston, in una miscellanea di generi e di stili musicali il cui obiettivo è regalare una serata distensiva ed in armonia all’insegna della beneficenza.

Ci sarà, inoltre, un tributo ad Ennio Morricone, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano, con l’esecuzione di alcuni brani tratti dalle più famose colonne sonore composte dal grande da parte della Banda del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna.

Il PASFA è un’Associazione per il sostegno Spirituale alle Forze Armate, nata a Roma nel lontano maggio del 1915 come Associazione di volontariato.

L’Associazione svolge la propria attività in collaborazione con l’Ordinariato militare ed è organizzata in 26 Sezioni disseminate su tutto il territorio nazionale.

Fornisce solidarietà sociale ‘prioritariamente e non esclusivamente’ agli appartenenti alla ‘grande famiglia militare’ che si trovino in condizioni di obiettivo disagio economico familiare o in situazioni particolarmente invalidanti.

Il PASFA fornisce il suo supporto anche quando il Paese si trova ad affrontare dolorose calamità naturali, quali la recente alluvione dell’Emilia-Romagna del 2023, per la quale la Sezione di Napoli, ha contribuito, unitamente al PASFA Nazionale, a fornire sostegno economico alle popolazioni colpite dall’evento.

Durante la dolorosa emergenza della pandemia da Covid, la Sezione di Napoli si è adoperata per distribuire pacchi alimentari alle famiglie indigenti di bambini ricoverati presso i Reparti Oncologici.

All’epoca dell’impiego dei militari italiani nella ‘Missione di Pace’ in Afghanistan, il PASFA si è prodigato nel provvedere a materiale didattico e di cancelleria per i bambini afghani.

Insomma, quando il Paese chiama, il PASFA risponde ed è sempre presente!