«الوطن» أول جريدة تصدر عددا خاصا بـ 6لغات معتمدة من الأمم المتحدة

احتفاءً بـ قمة المناخ COP 27..

أصدرت جريدة «الوطن» المصرية، اليوم الأحد، عددًا خاصًا بالتزامن مع قمة المناخ COP 27 تحتفي فيه بحضور قادة وزعماء ورؤساء العالم إلى شرم الشيخ مدينة السلام للتكاتف سويا من أجل مواجهة خطر التغيرات المناخية الذي يواجه الكوكب.

وجاء المانشيت الرئيسي للعدد الخاص بعنوان «العالم بيتكلم أخضر» باللغات الـ6 المعتمدة رسميا للأمم المتحدة للدول الأكبر من حيث عدد السكان في العالم، فلأول مرة تصدر جريدة ورقية يومية صفحتها الأولى بـ6 لغات، احتفاءً بحضور مؤتمر قمة المناخ على أرض السلام مدينة السحر والجمال شرم الشيخ.

وتضمن العدد الخاص تغطية موسعة عن استعدادات مدينة شرم الشيخ أيقونة السلام، لقمة المناخ COP 27، المقرر انطلاقها اليوم الأحد، وحتى يوم 18 نوفمبر الجاري، وتضمن كذلك عرض القضايا التي تهم العالم أجمع والمقرر مناقشتها في فعاليات وجلسات المؤتمر.