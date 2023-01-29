الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يوقع مذكرة تفاهم مشتركة مع 14 جهة حكومية وقطاع خاص لتأسيس “سوق الغذاء العربي”

– 26 و/01/2023

أبوظبي : محمد نصار

جاء ذلك ضمن جهود تطبيق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية، خلال اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي تقام في مدينة أبوظبي والذي يستضيفها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

ويستخدم سوق الغذاء العربي منصة رقمية متطورة تربط مكوناته المختلفة، والتي تتضمن المُصَدِّر والبائع، والمشتري والمستورد، وكذلك كافة موردي الخدمات الداعمة والتي تتضمن “النقل – الخدمات اللوجستية – التخزين – الفحص والاختبار والتصنيف – إصدار الشهادات – التمويل والاقراض – التأمين – التخليص الجمركي”، وتعتمد آليات التنفيذ على تكنولوجيا البلوك تشين، والتي من خلالها يمكن تحويل المستحقات المالية وفق آلية التعاقد المتفق عليها وتضمنها المنصة من خلال حساب بنكي وسيط يسمح بسداد المبالغ بموجب إنجاز الأعمال والموافقات على النظام، لتنتقل ما بين المحافظ الرقمية من المستورد إلى المُصَدِّر.

وتم الاتفاق بين كافة الأطراف على التعاون فيما بينها من أجل توفير الأمن الغذائي المتناقص بالعالم العربي بشكل كبير، خلال انتشار وتفاقم الأزمات العالمية منها أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والآثار والمتغيرات المناخية، والتي أثرت سلباً على توفير إمدادات سلاسل الغذاء بالعالم.

ويأتي هذا المشروع في سياق المبادرات والمشاريع الخمسين المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في المؤتمر الدولي للاقتصاد الرقمي العربي الذي عُقد بمدينة أبوظبي في ديسمبر 2018، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والتي تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية الرقمية، وذلك باعتبارها خطوة لتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة، والتي تم إقرارها في قمة القادة بالجزائر في شهر نوفمبر 2022.

وقع المذكرة سعادة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والمهندس محمود البستكي المدير التنفيذي للعمليات موانئ دبي العالمية، وعبد المحسن الفارس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والبروفسير / إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور أشرف السيد رشاد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسفير/ عبد المنعم محمد محمود إسماعيل الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، ورئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين الدكتور ممدوح عبدالله الرفاعي والدكتور هيثم الجفان رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائي، و المهندس/ بندر بن فهد الغامدي رئيس مجلس الإدارة مجموعة بندر بن فهد القابضة، والسيد/ الرشيد محمد أحمد حسن مدير عام شركة الاتجاهات المتعددة، ومنى البردعي من شركة محاصيل مصر، وهيثم الجمل المدير التنفيذي لشركة دستيتشين.

رابط فيديو تعريفي عن مبادرة سوق الغذاء العربي

https://youtu.be/MVSmZOVXLMI