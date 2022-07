Zingaretti: campagna di comunicazione su eccellenze e turismo Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Promuovere il Lazio come destinazione turistica in Italia e all’estero. Questo l’obiettivo della campagna di comunicazione e marketing che partirà il 10 luglio per raccontare tutto il meglio della nostra regione.

Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presenta la nuova campagna di comunicazione e marketing, fortemente voluta dall’Assessore al Turismo Valentina Corrado, che partirà il prossimo 10 luglio, pubblicizzando, tra le tante cose, la misura ‘Più notti, più sogni. + Experience’ con cui la Regione regala fino a due soggiorni gratuiti e offre forti sconti su attività turistiche.

La campagna marketing avrà un’articolata e segmentata copertura sui principali media nazionali, tra cui TV, stampa, radio, una copertura web nei principali siti e portali rivolti alle destinazioni turistiche e idee di viaggio. Inoltre, sono previste affissioni nei luoghi di interesse e trasporti di maggiore concentrazione di viaggiatori, quali autobus, aeroporti, stazioni metro e grandi stazioni ferroviarie.

Spiega il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori:

Il Lazio come destinazione d’eccellenza in Italia e non solo, perché sono tanti i gioielli che il nostro territorio è in grado di mostrare e regalare ai turisti o a chi, pur abitandoci, non li ha ancora scoperti.

Quest’anno, dopo le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di promuovere una campagna di comunicazione e marketing di forte impatto, con una strategia precisa: permettere a chi non lo ha ancora fatto di visitare la nostra regione, cogliendo le opportunità offerte da ‘Più notti, più sogni. + Experience’ per esempio, ma soprattutto di conoscerla e assaporarla nelle sue tante sfaccettature, rilanciando in questo modo il comparto, volano importante per la nostra economia in ripresa.