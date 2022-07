Borghetti aprirà convegno ‘Benessere e invecchiamento sano in Europa’

In programma l’11 luglio a Palazzo Pirelli a Milano

Sarà il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti ad aprire i lavori della tavola rotonda ‘Benessere e invecchiamento sano in Europa’ che si svolgerà lunedì 11 luglio alle ore 15:00 nella Sala Sartori al 26° piano di Palazzo Pirelli.

Chiuderà i lavori l’esperto di ricerca psicologico-sociale dell’Università degli Studi di Milano Alessandro Diano.

L’incontro è organizzato da AICCRE Lombardia, Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, con il patrocinio, tra gli altri, di Fondazione Don Carlo Gnocchi, Ordine degli Psicologi della Lombardia e Sacra Famiglia Fondazione Onlus.

L’iniziativa vuole stimolare un confronto tra i diversi Paesi dell’Unione Europea sulle politiche efficaci per l’invecchiamento sano, politiche che hanno un ruolo centrale nella prevenzione delle malattie, delle disabilità e delle fragilità legate all’età più avanzata.

Una riflessione che si impone in risposta al rapido invecchiamento demografico in atto in Europa, nonché alle altre importanti sfide sanitarie come la crescente necessità di interventi intersettoriali di sanità pubblica e la lotta all’epidemia.