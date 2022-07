Lombardia, convegno ‘Il sistema dell’acqua circolare’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Solo mettendo insieme competenze e operatività di tutti gli attori si può affrontare e vincere la sfida di garantire ai lombardi tutta l’acqua che serve sia per il consumo domestico che per l’agricoltura e le imprese manifatturiere.

Mai come in periodi di scarsità come quello che stiamo vivendo occorre fare squadra tra istituzioni, aziende di servizi idrici, imprese e cittadini.

Così Riccardo Pase, Presidente della Commissione Ambiente, ha aperto i lavori del convegno ‘Il sistema dell’acqua circolare’ svoltosi oggi, 8 luglio, presso la sede del CAP all’Idroscalo di Milano.

Sono intervenuti il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, l’Assessore al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni, il Presidente di CAP Alessandro Russo, il Presidente di ARPA Lombardia Stefano Cecchin, il Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente Fabrizio Piccarolo e Giordano Giorni di ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale.

Hanno partecipato inoltre numerosi stakeholder e responsabili delle aziende lombarde di servizi idrici.

Ha precisato il Presidente Pase:

Per rispondere a questa emergenza occorre agire su due fronti: da un lato migliorare la nostra capacità di trattenere le acque piovane realizzando nuovi invasi e dall’altro utilizzare maggiormente le acque reflue depurate per usi agricoli e industriali.

L’acqua per gli usi domestici in Lombardia c’è ed è di ottima qualità. Quest’anno particolarmente siccitoso ha messo in crisi invece gli invasi naturali, laghi e fiumi, determinando difficoltà di approvvigionamento per gli usi agricoli e industriali.

I lombardi consumano mediamente 215 litri pro capite/giorno, rispetto ad una media europea di 125 litri. Di tutta l’acqua consumata in Lombardia, il 51% viene utilizzato per consumi agricoli, il 21% per le imprese manifatturiere e il 20% per il consumo domestico.

Il PNRR ha previsto investimenti per 4,4 miliardi di euro sul potenziamento del ciclo delle acque dagli invasi alle reti di distribuzione e agli impianti di depurazione. Di questi fondi, 3,5 miliardi sono destinati alle società del servizio idrico integrato. Regione Lombardia ha stanziato in aggiunta fondi propri.

Ha dichiarato in apertura il Vice Presidente del Consiglio Carlo Borghetti:

Saremo sempre più costretti a occasioni di incontro come quella di oggi sul sistema dell’acqua circolare perché mai come in questo periodo abbiamo avuto la percezione della scarsità dell’acqua, un bene comune limitato che ci impone di ragionare innanzitutto su come la preserviamo, poi su come la utilizziamo secondo le necessità e anche di come la recuperiamo per riutilizzarla.

Il compito non è certo facile perché per istituzioni e gestori vuol dire programmare azioni di lungo periodo più che affidarsi a provvedimenti d’emergenza come solitamente facciamo. Inoltre, significa intraprendere un percorso, anche individuale, di quella che possiamo chiamare una necessaria sobrietà nell’uso dell’acqua che è bene di tutti e che abbiamo in custodia oggi per le generazioni future.