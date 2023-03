‘Zero – mixed by Erry’, nuovo singolo di Andre

Disponibile dal 2 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Erry, al secolo Enrico Frattasio, il re della pirateria musicale, che negli anni Ottanta creò un impero con le musicassette contraffatte, è di nuovo in auge grazie ad un film che sta uscendo in questi giorni nelle sale e che ne sta sdoganando la figura al grande pubblico.

Ma c’è chi nel 2017 ne aveva già raccontato la storia in una canzone ‘Mixed by Erry’. Si tratta del rapper napoletano Andre, che, dopo questo suo primo brano dedicato al re dei pirati, rilancia con la seconda parte della sua storia in rime pubblicando il singolo ‘Zero – mixed by Erry- part 2’.

Ma riavvolgiamo il nastro rigorosamente con una penna Bic e facciamo un passo indietro al 2017 quando uscì il primo pezzo di Andre dal titolo ‘Mixed by Erry’ un brano in salsa hip hop, un progetto dal sound attualissimo, ma con punte di nostalgia mai patetica, anzi ricca di sana ironia con richiami alla musica napoletana di cui Andre e Don Rino conoscono e riconoscono le sonorità inserendo nel pezzo dei sample di Luciano Caldore, Stefania Lay, Ciro Ricci e Franco Ricciardi. Un brano seriale, perché il primo di un sequel di cui la seconda parte è rappresentata dal bran.o ‘Zero’

Con il singolo ‘Zero – mixed by Erry part 2’, il rapper Andre sempre tra Napoli e Barcellona, città in cui vive e lavora, ritorna sulla scena del crimine parlando di Erry, il perché lo racconta così:

Quando incontrai Erry per la prima volta dopo cinque, sei mesi dall’uscita del mio brano, mi confidò che stavano scrivendo un libro sulla storia di ‘Mixed by Erry’ da cui avrebbero tratto un film e che alle riunioni con registi e sceneggiatori Erry faceva ascoltare il mio pezzo perché nel testo era spiegato bene quello che aveva vissuto lui con i suoi fratelli Peppe e Angelo durante quel periodo. Immaginate il mio stupore nel sentire le sue parole di elogio per una storia che ho cercato di raccontare prendendo informazioni dai ricordi della mia adolescenza e da un articolo di giornale del ’97, anno del suo arresto. In particolare, Erry ci teneva a farmi sapere che la rima più significativa per lui era la seguente: ‘O’ business nun tene crisi, ave bisogno d’azione, a copp ‘o balcone vedevo Gomorra senza televisione’ che tradotto in italiano significa: ‘Il business non è in crisi, ha bisogno di azione, dal balcone vedevo Gomorra senza televisione’ perché lui faceva quel suo business in un quartiere comandato dai boss che gestivano le piazze di droga e che probabilmente lo lasciarono fare perché non capirono il giro di affari che smosse. Nei primi mesi del 2022 sono tornato spesso a Napoli per visitare la famiglia e registrare in studio e ho avuto occasione di rivedere Erry che mi aggiornava sulle riprese del film che erano in corso. Durante questi incontri mi ha raccontato i segreti del mestiere, ovvero come nascevano le compilation di San Valentino con tanto di frasi di film d’amore estrapolate dal video e incise sulle cassette oppure di come riusciva ad avere le canzoni del festival di Sanremo la mattina dopo la messa in onda. Da lì ho deciso di fare un secondo pezzo per raccontare poi del declino del re della pirateria per completare l’opera in musica sulla sua figura e così è nato ‘Zero – Mixed by Erry part 2′. Don Rino ed io abbiamo preso un sample di una canzone di Pino Mauro O’ Capobanda da sceneggiata che racconta del periodo del contrabbando mischiato a KRS-One Sound of la Police e nel video, ideato insieme a Massimiliano Vana di Lada Film, già regista del primo video, abbiamo messo un lampeggiante di polizia come a scandire gli ultimi momenti prima della cattura. Il brano per me ha un valore affettivo enorme, poiché nel ritornello, mio fratello Marco Ciervo suona la chitarra, un mese dopo quell’incontro in studio è venuto a mancare, lasciando me e la mia famiglia in un grande dolore. Sono contento che il nostro ultimo incontro sia avvenuto divertendoci a suonare e a creare musica. Il brano è dedicato a lui. Viene da chiedersi come mai il brano non sia stato inserito nella colonna sonora del film, siccome il più grande fan e promotore del mio brano sia proprio Erry. Sicuramente è stata fatta una scelta commerciale del tutto legittima, ma niente mi impedisce, in pieno stile ‘Mixed by Erry’, di fare la colonna sonora ‘parallela’ o ‘pirata’ del film o della storia vera.

E quindi contro colonna sonora sia. Andre si inserisce nella colonna sonora a gamba tesa o meglio, da pirata gentiluomo e con uno spezzone del trailer guardato da un uomo di spalle – Erry? non lo sapremo mai – inserito all’inizio del video come citazione, racconta la sua storia, o meglio la storia di Erry con il suo modo di fare musica, direttamente dal sottobosco del mondo indipendente, fuori dal mainstream, insomma in puro stile Erry, perché se c’è un modo di raccontarlo, questo è l’unico modo possibile.

E se Liberato, autore di uno dei brani della soundtrack del film, manda mangianastri alle influencer, Andrè, non avendo mezzi di propaganda così potenti, lo fa a modo suo con una canzone e una buona storia da raccontare.

In sordina, controcorrente, non all’ombra delle major ma all’ombra del Vesuvio, ben conscio, in cuor suo, di avere raccontato un pezzo del passato della sua città, con la benedizione di Erry in persona che sembra aver apprezzato appieno l’operazione ‘pirata’.

Crediti

Zero(Mixed By Erry part 2)

Scritta e Prodotta da Andre e Don Rino

Guitar Marco Ciervo

Mastering Robert Fix

Music Video diretta da Massimiliano Vana x Lada Film

Editing Marcel Nebot

Location HOTASFOC (HAS) Barcelona

Biografia Andre

Nato e cresciuto nel quartiere di Miano a Napoli, rione Don Guanella, tra Scampia e Secondigliano. Amante della musica black grazie al papà Franco, cantante di rhythm&blues, quinto di cinque figli, ha assorbito da piccolo tutta la musica che ascoltavano in famiglia: James Brown, Stevie Wonder, Tony Bennet, Donny Hathaway, Pino Daniele, Eduardo de Crescenzo per citare alcuni artisti, unitamente alla musica classica napoletana, scontrandosi molto spesso con un mondo all’esterno che ascoltava musica neomelodica a tutto volume.

Nell’adolescenza inizia a suonare un po’ la chitarra grazie al fratello Marco, ma abbandona un po’per pigrizia lo strumento, più avanti inizia ad appassionarsi al rap e alla cultura hip hop frequentando i club hip hop napoletani insieme all’amico Davide che a sua volta lo presenta a Dj Murano.

I due lo spronano a scrivere rime su un pezzo che segnerà la nascita dei Kosanost il pezzo è ‘Dint’ ‘a sti vicule’ uno spaccato di vita quotidiana nel ‘ghetto’ definito ‘una meravigliosa anomalia nel rap’ da Roberto Saviano.

Da lì inizia la sua strada di rapper, rima dopo rima, pezzo dopo pezzo, la sua tecnica si affina i suoi testi sono molto apprezzati, il suo flow lo caratterizza poiché Andre un po’ atipicamente rispetto alla maggior parte dei rapper, scrive i testi solo sulla musica, in ogni canzone la sua voce deve suonare come uno strumento in sintonia con la base musicale.

Dal 2003 ha prodotto i seguenti album e mixtape come rapper

con i Kosanost:

• RaPresente (2004 auto-produzione)

• Nun ce sta amore cchiu (2008 Ariel ed./Self)

• Sky’s the limit mixtape vol 1 (2010/autoprod. free

download )

• Si te Digo no Feat. India (2011Net’s work records)

• 2014 Kosanost The Rap Philosophy EP

• 2014 “Er tutto nu suonn” Singolo solista NDRE

Lavori come solista rapper e beat producer:

• 2017 Mixed By Erry Videoclip ANDRE

• 2018 Ep Lei ed io